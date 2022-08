LIVE FV, FIORENTINA-NAPOLI 0-0: SI RIPARTE AL FRANCHI

60' - Cambio nella Fiorentina: esce Ikoné, entra Kouame applaudito dal pubblico.

56' - Prima vera giocata di Jovic che ne fa fuori due e viene fermato all'altezza dell'area di rigore. Poi l'arbitro fischia un fallo in favore del Napoli.

55' - Sottil! Libera il piattone destro ma spara ancora una volta addosso a Meret.

53' - Esterno velleitario di Bonaventura che spreca una buona occasione per la Fiorentina, che sembra però voler rispondere colpo su colpo ad un Napoli tornato in campo con volontà bellicose.

51' - Occasionissima per Lozano! Il messicano fallisce di testa da due passi su un cioccolatino servito da Kvaratskhelia. Si salva la Fiorentina che però ha rischiato tantissimo.

51' - Barak tenta la sua prima vera conclusione con la maglia viola, sparando però alto da non lontanissimo. Palla in curva.

50' - Ancora pericoloso il Napoli con un tiro-cross di Di Lorenzo da buona posizione seppur defilata. Palla sul fondo.

48' - Rrahmani stacca in area e colpisce di testa, per fortuna della Fiorentina spara alto.

47' - Milenkovic sbraccia su Osimhen, il nigeriano cade a terra e l'arbitro concede una punizione pericolosa al Napoli.

45' - SI RIPARTE! Senza cambi da parte dei due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 con un gol annullato al Napoli.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Punizione di Mario Rui sparata sulla barriera. Il Franchi tira un sospiro di sollievo.

44' - Quarta sbaglia un retropassaggio per Gollini, la Fiorentina si salva con un fallo di Milenkovic.

43' - Il VAR conferma: gol annullato!

42' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Gollini non perfetto in uscita, il pallone schizza ad Osimhen che scarica in rete il pallone. L'arbitro però ravvede una posizione irregolare e ferma tutto.

37' - Sottil spreca malamente un'occasione non servendo Barak completamente solo in area e calciando addosso a Meret.

35' - Fase di stanca della partita, con il Napoli che però sembra più in palla della Fiorentina che forse ora comincia a sentire un po' di stanchezza.

32' - Cross pericolosissimo del Napoli con Di Lorenzo che viene anticipato di un soffio da Biraghi. Il Napoli chiede un tocco di mano che però non c'è.

29' - Sfida in velocità tra Dodo e Kvaratskhelia vinta dal brasiliano che però poi esagera e perde palla.

26' - Pericoloso il corner deviato dai difensori del Napoli. Palla che pèerò termina di nuovo fuori.

24' - Occasione anche per la Fiorentina! Meret non trattiene un tiro centrale di Sottil, poi Bonaventura sgancia un gran sinistro dalla distanza ma il pallone esce di pochissimo.

20' - Bonaventura con una giocata d'esperienza fa respirare la Fiorentina subendo fallo da Mario Rui.

19' - Altro salvataggio viola, stavolta con Dodo che anticipa di testa di un soffio Kvaratskhelia. Il Napoli sta salendo di colpi.

19' - Ammonito Luciano Spalletti per le proteste sul contatto in precedenza.

18' - Occasione gigante per Osimhen! Lozano mette in mezzo un pallone basso sul quale il nigeriano si avventa in anticipo. Salva tutto Milenkovic con un intervento incredibile, poi il Franchi si esalta per una chiusura di Amrabat su Anguissa.

15' - Mani sul volto per Sottil che lamenta una sbracciata di Di Lorenzo. L'arbitro però decide di sorvolare.

14' - Applausi dal Franchi al minuto 13 come di consueto, nel ricordo di Davide Astori.

11' - Mancano le occasioni in questa fase di gioco ma il ritmo resta sempre sostenuto.

8' - Bellissima partita in questi primi minuti con le due squadre che non tirano indietro la gamba e la Fiorentina che sbaglia un paio di passaggi che potevano portare ad azioni da gol.

6' - Azione quasi fotocopia di Sottil che crossa ancora una volta però addosso a Meret.

5' - Prime azioni offensive della Fiorentina con Sottil che semina il panico in area ma poi non riesce a crossare bene. Palla a Meret.

3' - Subito ritmi altissimi al Franchi con il Napoli che pressa altissimo e la Fiorentina che non è da meno. Primo giallo del match per Anguissa che da dietro stende Quarta a centrocampo.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in maglia viola. Napoli azzurro.

20.40 - Pallonata presa nel riscaldamento da Cristiano Biraghi che è rimasto a terra dolorante. Non sembra essere comunque niente di grave per il capitano viola che è il primo ad entrare in campo in un Franchi infuocato.

Neanche il tempo di festeggiare il passaggio ai gironi di Conference League che per la Fiorentina è tempo di pensare al campionato. E l'avversario non è certo dei più semplici: al Franchi arriva il Napoli partito in modalità schiacciasassi. Per Italiano ed i suoi giocatori dunque una prova difficilissima dopo le fatiche olandesi: riusciranno a sopperire alla fatica? Su FirenzeViola.it la risposta con il racconto live delle emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiaili della sfida.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Barak, Amrabat, Bonaventura, Ikonè, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.