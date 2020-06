LIVE FV, FIORENTINA-BRESCIA 1-1: VIOLA IN 10, ESPULSO CACERES

81' - Giallo per Spalek che aveva strattonato vistosamente Vlahovic.

81' - Giocata di Castrovilli, che si libera di due avversari in area e poi calcia. Blocca Joronen, con il centrocampista che resta a terra dolorante: è stanchissimo.

80' - Clamoroso errore di Chiesa! Si avventa sul pallone, supera Joronen ma da posizione defilata prende l'esterno della porta. Altra occasionissima per la Fiorentina!

78' - Castrovilli! Palla che esce di un soffio, con il destro a giro dalla sinistra. Joronen battuto, ma il pallone non centra lo specchio.

77' - Buona sgroppata in avanti di Milenkovic, che guadagna fallo a centrocampo e fa salire la Fiorentina.

76' - Pezzella! Colpisce ancora lui sulla punizione, ma Joronen e la traversa salvano il Brescia. Che occasione per la Fiorentina!

75' - Giallo per Semprini dopo una grande giocata di Chiesa, che fa tunnel all'avversario e si prende il fallo sulla destra.

74' - Vediamo ora come reagisce a questa situazione difficile la Fiorentina. Davanti restano le tre punte, quindi Iachini non vuole indietreggiare troppo.

73' - Cambio nella Fiorentina: esce dopo qualche minuto dalla sua entrata in campo l'algerino, con Milenkovic che entra al suo posto.

71' - Fuori anche Iachini che probabilmente ha protestato troppo per il rosso a Caceres. Si fa dura per la Fiorentina!

70' - ESPULSO CACERES! Secondo giallo per un fallo su Torregrossa. Fiorentina in 10.

69' - Lirola! Ma che errore! Cinque contro due in contropiede della Fiorentina, ma lo spagnolo tenta il destro da fuori area: palla deviata e fuori, ma cosa ha sprecato la Fiorentina!

68' - Vlahovic! Si libera con forza in area e scarica il sinistro: si oppone Joronen.

67' - Esce proprio lui: cambio nella Fiorentina, entra Ghezzal.

66' - Duncan non riesce a sfruttare un contropiede due contro uno. Male il ghanese questa partita.

66' - Cambio nel Brescia: esce Zmrhal, entra Spalek.

65' - Viene fischiato fallo a Pezzella pur essendo intervenuto sul pallone per fermare Torregrossa. Gran partita fin qui del capitano viola.

64' - Altra azione pericolosissima di Ribery che scappa in area e crossa basso: poi confusione in area con il Brescia che riparte in contropiede.

63' - Ribery! Non si sa come riesce a scavalcare Joronen, ma Papetti sulla linea allontana, Sta crescendo la Fiorentina.

62' - Bella azione della Fiorentina con Castrovilli che per poco non riesce a pescare l'insrimento di Vlahovic. Si salva il Brescia!

61' - Giallo per Papetti che stende Castrovilli con un intervento in ritardo. Stanno crescendo i due talenti della Fiorentina.

60' - Chiesa! Proprio lui calcia con il sinistro da posizione defilata dopo una gran giocata prima di Ribery e poi di Castrovilli. Palla che esce di pochissimo.

60' - Chiesa sta provando ad accendersi e a spingere sulla destra. Fa molto caldo al Franchi.

56' - Castrovilli prova il destro dalla distanza: murato. Fatica ad emergere oggi l'ex Cremonese, ingabbiato dalla corsa degli avversari.

54'- Doppio cambio: entra anche l'ex Romulo al posto di Bjarnason.

54' - Cambio nel Brescia: esce Skrabb ed entra Torregrossa.

53' - ANNULLATO UN ALTRO GOL ALLA FIORENTINA! Incredibile! Questa volta la segnalazione del guardalinee arriva per un presunto pallone fuori controllato da Chiesa. Poi Vlahovic aveva fatto gol, ma l'arbitro ancora una volta annulla la rete.

52' - Ottima chiusura di Pezzella su Donnarumma che aveva provato a liberarsi in area. Riparte la Fiorentina.

50' - ANNULLATO UN GOL ALLA FIORENTINA! Tocco di Castrovilli su tiro di Ribery che inganna Joronen e si infila in porta. Ma Vlahovic in precedenza era in posizione di fuorigioco. Annulla tutto La Penna!

49' - Skrabb! Para Dragowski! Occasione Brescia, con Donnarumma che libera il trequartista il cui tiro viene respinto dal portiere viola.

49' - Fiorentina fin qui sinceramente piuttosto brutta.

47' - Cross pericoloso di Pulgar da calcio d'angolo, smanacciato subendo fallo da Joronen.

45' - PARTE IL SECONDO TEMPO! Un cambio nella Fiorentina: esce Dalbert, entra Lirola.

--- INTERVALLO ---

20.20 - Un primo tempo piuttosto noioso al Franchi, dove la Fiorentina è apparsa ancora lontana dalla forma migliore e un Brescia coriaceo ha svolto il suo compito con diligenza. Un errore di Caceres regala il rigore per il vantaggio di Donnarumma, poi Pezzella riacciuffa il match con un'incornata su corner. Secondi quarantacinque minuti che saranno decisivi.

45' - +1' - Nessun'altra emozione: finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Chiesa non riesce a sfondare sulla sinistra e dopo un contrasto con Sabelli perde il pallone.

42' - Fallo di Ceccherini su Sabelli all'altezza della trequarti destra. Buona punizione per il Brescia.

40' - Chiesa! Ribery si accende e dopo una serie di finte appoggia indietro per Pulgar: tiro con l'esterno che per poco non diventa un assist perfetto per Chiesa. Il 25 la tocca ma non riesce a trovare la porta.

39' - Calcione preso da Pulgar in un momento di stanca della partita. A quasi 40 minuti dall'inizio, probabilmente i giocatori cominciano ad essere stanchi.

36' - Il VAR decide di sorvolare sull'episodio. Si salvano la Fiorentina e Dalbert.

36' - Rischia Dalbert con un intervento in ritardo su Tonali. Il VAR valuta se dare un altro cartellino giallo all'esterno brasiliano.

34' - Prova a premere ora la Fiorentina, sempre sulla sinistra dove Castrovilli e Ribery sono piuttosto attivi.

32' - Giallo per Dalbert, entrato in ritardo su Bjarnason. Sono tre difensori su quattro gli ammoniti di casa viola.

29' - Corner al bacio di Pulgar, che a centro area pesca Pezzella: conclusione in tuffo e Joronen battuto. La Fiorentina riparte dal suo capitano! Di nuovo in parità al Franchi!

29' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! LA PAREGGIA PEZZELLA!

28' - Numero di Ribery in area: si libera in mezzo a quattro avversari ma il suo tiro con il mancino viene bloccato.

24' - Ribery scappa a Sabelli ma sbaglia il cross con il mancino. La sensazione comunque è che la partita della Fiorentina passi dai piedi di Ribery.

23' - Altro contatto pericoloso nell'area viola, ma questa volta è stato Papetti a commettere fallo su Castrovilli.

22' - Giallo per Ceccherini che sbaglia il tempo su Bjarnason e lo stende.

21' - Azione offensiva prolungata della Fiorentina, che si conclude con un fuorigioco di Vlahovic. Prova la reazione la squadra di Iachini.

20' - Chiesa! Ribery lo libera al limite dell'area e lui prova il sinistro: potente ma centrale, risponde Joronen. Ma quantomeno la Fiorentina si fa vedere in avanti.

19' - Prova subito a rispondere la Fiorentina, con un lancio millimetrico di Pulgar mal sfruttato da Chiesa. Il 25 viola tenta il destro al volo sparando in curva.

17' - Niente da fare per Dragowski, che sbaglia l'angolo e permette a Donnarumma di fare 1-0 su calcio di rigore. Alla prima occasione passano gli ospiti e per la Fiorentina è già in salita.

17' - GOL DEL BRESCIA! Donnarumma non sbaglia e infila Dragowski alla sua sinistra. Ospiti in vantaggio.

15' - CALCIO DI RIGORE PER IL BRESCIA! Caceres ostacola Dessena al momento di calciare su un cross teso di Donnarumma, e l'arbitro non ha dubbi. Giallo per l'uruguaiano nell'occasione.

13' - Prova ad accendersi Ribery sulla sinistra, ma il Brescia lo raddoppia e con Tonali gli strappa il pallone. Duello fisico poi del centrocampista biancoazzurro con Castrovilli, che commette fallo.

10' - Chiesa prova a scappare sulla destra ma ben coperto da Semprini sbaglia totalmente il cross. Riparte con il rinvio dal fondo Joronen.

8' - Fiorentina che si schiera con il 4-3-3 come previsto alla vigilia. Caceres fa il terzino destro, Ribery e Chiesa partono larghi. La partita intanto fatica a decollare.

7' - Sta salendo ora nella pressione la squadra di Iachini, che attacca soprattutto sulla sinistra.

5' - La Fiorentina sta provando a cercare il suo uomo simbolo Ribery, ma finora il francese non è stato servito in posizione pericolosa. Primi 5 minuti non certo da registrare negli annali.

3' - Cross insidioso di Sabelli dalla destra, che finisce tra le braccia di Dragowski dopo aver scavalcato i difensori viola.

2' - Dalla parte opposta fa uguale Joronen che scarica un rinvio addosso ad un suo compagno. Se il buongiorno si vede dal mattino...

1' - Subito un errore in impostazione di Dragowski, ingannato dal rimbalzo del pallone.

0' - VIA! Si parte al Franchi! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

19.31 - Minuto di silenzio per i giocatori e i presenti allo stadio, poi si comincia.

19.28 - Squadre che entrano in campo in questo momento, rigorosamente in momenti diversi. Fiorentina con il lutto al braccio in onore delle vittime del coronavirus.

Ci siamo, anche la Fiorentina è tornata. 106 giorni dopo l'ultima partita giocata e pareggiata contro l'Udinese, la squadra di Iachini è pronta a scendere in campo contro il Brescia, fanalino di coda in questa Serie A. Conoscendo la storia della Fiorentina, forse l'avversario più duro da affrontare proprio perché sembra il più semplice: senza Balotelli, Chancellor e Cistana Diego Lopez schiera una squadra rimaneggiata. Dall'altra parte Iachini vuole provare a convincere tutti i detrattori e con 3 punti questa sera potrebbe cominciare a guardare l'Europa e salutare la salvezza. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Duncan; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Skrabb, Donnarumma.