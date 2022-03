LA STRANA GERARCHIA. DRAGO E TERRACCIANO A CONFRONTO

Una situazione quantomeno anomala si è creata nella porta della Fiorentina, dove non esiste più una gerarchia su chi sia il portiere titolare e quello di riserva. Già, perché sia Pietro Terracciano che Bartolomiej Dragowski, chi per un motivo chi per un altro, in questo momento possono vantare i gradi del titolare, anche se l'ultima partita contro l'Hellas Verona ha messo l'estremo difensore italiano leggermente avanti nella griglia di Italiano visto che a parità di condizione è stato scelto lui. Ma la sensazione è che il tecnico viola sceglierà partita per partita.

I numeri - I dati dei due portieri in questa stagione sono ancora più singolari, perché al netto di un impiego decisamente maggiore di Terracciano dovuto soprattutto all'infortunio di fine 2021 di Dragowski, entrambi prendono di media un gol ogni 67 minuti giocati. In proporzione sono di più le gare senza prendere gol del polacco (3 su 8 partite), che però conta due espulsioni in stagione, un dato che fa riflettere.

Un futuro che rischia di essere diverso - Infine capitolo futuro. In una recente intervista Terracciano ha dichiarato tutto il suo amore per la Fiorentina e la volontà di restare a Firenze anche il prossimo anno, qualsiasi sia il ruolo che la società gli prospetterà. Anche se per lui come Dragowski il contratto è in scadenza 2023 e delle decisioni dovranno essere prese in estate. Il polacco invece è in silenzio da tempo, e le ultime parole sono state del suo agente su queste pagine decisamente amareggiato per lo scarso impiego del portiere. Anche su di lui c'è un grande interrogativo legato al contratto: in assenza di rinnovo, è difficile pensare che possa essere il portiere della Fiorentina anche la prossima stagione.

Questi i numeri in stagione.

Pietro Terracciano: 21 partite in A, 4 in Coppa Italia; 2.215 minuti totali in campo; 33 gol subiti, 5 clean sheet. Un gol preso ogni 67'.

Bartolomiej Dragowski: 7 partite in A, 1 in Coppa italia; 602' in campo; 9 gol subiti, 3 clean sheet. Due espulsioni. Un gol preso ogni 67'.