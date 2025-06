FirenzeViola L'auspicio di Goretti diventa realtà: è una Fiorentina a tinte azzurre

Lo ha raccontato proprio il dt Roberto Goretti qualche giorno fa in un'intervista concessa ai microfoni ufficiali della Fiorentina appena dopo il rinnovo fino al 2027 con il club viola, piano piano sta diventando realtà: con la possibile presenza di Luca Ranieri nell'undici dell'Italia che venerdì sera si giocherà una fetta del prossimo Mondiale contro la Norvegia, la presenza di giocatori viola in Nazionale cresce di numero e soprattutto di importanza. "Alla prima riunione con Pradè e gli scout ho detto solo una cosa: 'Tutto ok, però ragazzi ci sono gli Europei e non abbiamo neanche un calciatore convocato in Nazionale. La Fiorentina deve averne almeno 3-4 con l'Italia'". Detto, fatto: insieme a Kean, ora sono due i giocatori della Fiorentina con l'Italia.

Ranieri e la possibilità di marcare Haaland

Da esubero a Firenze due anni fa a capitano e ora possibile titolare con la Nazionale: come cambia il mondo in poco tempo se ti chiami Luca Ranieri. Al difensore classe '99 potrebbe addirittura toccare l'onore e l'onere di marcare Haaland in una partita fondamentale per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale in programma a Oslo, visto che piano piano stanno "cadendo" tutti gli altri difensori. Prima il no di Acerbi, poi gli infortuni di Buongiorno e Gabbia che a questo punto costringono il CT Spalletti quantomeno a valutare una difesa con Ranieri al fianco di Gatti. L'emozione del capitano della Fiorentina al momento della chiamata è stata tanta, anche se ha dovuto interrompere le vacanze fissate da tempo.

Il prossimo sarà Mandragora?

Ora non resta che capire chi sarà il prossimo giocatore della Fiorentina ad essere chiamato da Spalletti. Tutto faceva pensare che Mandragora potesse essere chiamato già in questa sessione di partite dopo l'infortunio di Locatelli ma per ora su questo fronte tutto tace, nonostante il centrocampista viola controlli spesso il cellulare dalle sue vacanze con la famiglia in Sardegna per vedere se ci sono aggiornamenti. La Nazionale può attendere così come il rinnovo con la Fiorentina ma se continuerà a giocare sugli standard mostrati in questa stagione, per entrambi sarà solo questione di tempo.