Kean e Gud trascinano la Fiorentina: è finalmente sbocciata la nuova coppia gol viola?

vedi letture

Ieri sera al Franchi la Fiorentina ha ribaltato il 3-2 di Atene contro il Panathinaikos staccando il pass per i quarti di finale di Conference League. Un successo di fondamentale importanza per i viola, non solo per il proseguo del percorso in coppa verso la finale di Breslavia ma anche per il morale con la sfida alla Juventus, ammesso che la situazione maltempo non peggiori e la partita si riesca a giocare, alle porte. Oltre a Rolando Mandragora, autore del gol che ha stappato la partita dando il via alla rimonta gigliata, indiscussi protagonisti della serata di Conference League sono stati Albert Gudmundsson e Moise Kean.

Una rete a testa: era già successo contro il Genoa

Sia l'islandese che l'ex Juventus sono andati a segno ieri sera nel successo contro il Panathinaikos. Gudmundsson ha realizzato, grazie anche alla deviazione di Arao, la rete del momentaneo 2-0 nel primo tempo e Kean quella, alla fine risultata decisiva per il passaggio del turno dopo il rigore trasformato da Ionannidis, del 3-0 nella ripresa. Non è la prima volta che i due vanno a segno insieme in questa stagione. Era già successo nella vittoria per 2-1 contro il Genoa del 2 febbraio. In quell'occasione Kean realizzò uno dei gol più belli dell'anno, in girata al volo di esterno destro in pieno stile Ibrahimovic su assist di Mandragora, mentre Gudmundsson aveva sfruttato anche in quel caso la deviazione di un avversario per beffare il portiere. Nelle due partite in cui hanno segnato entrambi la Fiorentina ha sempre fatto bottino pieno, speriamo sia di buon auspicio anche per le prossime gare.

È finalmente sbocciata la coppia offensiva che Firenze sognava?

Kean è tornato al gol raggiungendo quota 20 centri stagionali, Gudmundsson ha affermato nel post gara (QUI le sue parole a SkySport) di essere vicino alla migliore condizione ed entrambi andranno in nazionale per gli impegni delle rappresentative dei rispettivi paesi. Dopo i vari problemi fisici che hanno frenato l'inserimento e il rendimento dell'islandese e il mini digiuno dell'ex bianconero che non segnava da oltre un mese, finalmente i due sembrano pronti ad un grande finale di stagione tra campionato e Conference League. Non solo perché ieri sera hanno segnato entrambi trascinando la Fiorentina ai quarti di finale. Anche per il bell'assist di Gudmundsson che Kean non è riuscito a tramutare in rete e per il gol dell'ex Genoa su sponda del centravanti azzurro a Napoli. Insomma, forse sono ancora pochi, ma alcuni indizi ci sono. Che sia finalmente sbocciata la coppia gol che Firenze sognava? Solo le prossime sfide, a partire, maltempo permettendo, da Fiorentina-Juventus, ce lo potranno dire.