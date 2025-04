FirenzeViola Kean-Commisso: contatto! I retroscena sul lungo incontro per porre le basi di un futuro ancora insieme

Il tanto atteso incontro tra Rocco Commisso e Moise Kean ha avuto luogo ieri mattina presso l'hotel che ospitava la Fiorentina prima della decisione della Lega di posticipare il match contro il Cagliari alla giornata di domani. Come promesso pubblicamente a margine del pareggio contro il Celje, il presidente ha incontrato la punta della Fiorentina insieme a Ferrari e a Pradè per iniziare a parlare del futuro dell'attaccante in vista della prossima stagione.

Gli intenti di Commisso

Un incontro durato diversi minuti in attesa di conoscere i tempi del recupero di Cagliari-Fiorentina, dove Commisso in prima persona ha ribadito a Kean, faccia a faccia, la propria volontà di confermarlo alla guida dell'attacco viola anche per la prossima stagione. Il presidente ha ribadito anche l'assoluto compiacimento per la stagione che sta disputando il giocatore, sottolineando come tutta la Fiorentina sia contentissima non solo dei gol ma anche dell'atteggiamento mostrato in questi mesi dall'ex Juventus.

La risposta di Kean

Kean, dal canto suo, ha rassicurato i presenti dichiarando di stare benissimo a Firenze e alla Fiorentina, di aver trovato un ambiente che lo ha rilanciato e che gli ha permesso di dimostrare il proprio valore. Moise ha anche espresso la volontà di pensare attualmente solo al finale di stagione e al bene della Fiorentina, con gli obiettivi di arrivare più in alto possibile in campionato e di vincere la Conference League. Un pensiero che ha fatto molto piacere al presidente e ai dirigenti che poi hanno rinviato la discussione alle prossime settimane quando presumibilmente si entrerà nel dettaglio anche di una eventuale proposta di rinnovo.

Comunione di intenti

Le parti hanno terminato l'incontro con soddisfazione reciproca e con la volontà nel frattempo di fare il massimo per la Fiorentina in questo caldissimo finale di stagione. Nessuna promessa, ma l'esplicita volontà di sedersi di nuovo insieme prossimamente, dando seguito a questo primo incontro che potrebbe aver posto le basi per un futuro ancora in comune tra la Fiorentina e lo stesso Moise Kean.