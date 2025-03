FirenzeViola Kean, ad Atene vuole esserci ma anche ieri non si è allenato col resto del gruppo

Archiviata la vittoria contro il Lecce, adesso la Fiorentina si getta a capo fitto in una settimana e, più in generale, in un mese pieno di sfide ragguardevoli, che daranno un quadro molto più chiaro di quali saranno le reali ambizioni - parola tanto sbandierata nel corso della stagione - della squadra viola. Si comincia giovedì 6 marzo allo Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene per l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos e si “finirà” il weekend del 5 e 6 aprile alla Scala del Calcio di San Siro contro il Milan. Nel mezzo i big match contro Napoli, Juventus, Atalanta, il ritorno al Franchi contro i greci e l’ultima pausa Nazionali della stagione (23 marzo) che servirà a ricaricare le batterie in vista dell’allungo in volata di quella che si preannuncia essere, considerando la bagarre che si è creata in ogni zona della classifica, una vera e propria tappa di montagna.

Un mese da bollino rosso ma lo storico dà speranza

Dicevamo appunto del mese da bollino rosso che attende Raffaele Palladino e i suoi, che saranno alle prese con una delicata sfida da dentro o fuori in campo europeo e con partite di alta classifica in campionato. Eppure, storico alla mano, i viola hanno finora raccolto 16 punti in 11 partite punti con le prime 9, appena tre in meno di quelli raccolti con le ultime 8 nonostante con esse abbia giocato una gara in più. Lecito dunque aspettarsi una Fiorentina più battagliera nelle prossime settimane, sulla scia di quella vista nelle due gare contro la Lazio o al Franchi contro Milan, Roma o Inter. Alla fine del tour de force, poi, si dovranno fissare gli obiettivi, come detto dallo stesso Palladino nella conferenza stampa precedente al Como.

Come sta Moise Kean?

E in vista della gara di Atene la domanda che tutti si fanno è principalmente una: come sta Moise Kean? Il centravanti classe 2000 è reduce da un trauma cranico subito nella trasferta del Bengodi contro l’Hellas Verona che lo ha tenuto fuori dall’ultima partita contro il Lecce per riprendersi dal duro colpo. Palladino, nella conferenza stampa precedente al match contro i salentini, aveva dichiarato di sperare di riaverlo a disposizione ‘il prima possibile’, senza però sbilanciarsi su tempistiche e date di rientro specifiche. A tal proposito, la squadra è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio al Viola Park dopo la giornata di riposo avuta sabato ma Moise Kean non era a disposizione del tecnico con il resto dei compagni. La situazione verrà comunque valutata giorno per giorno, con il calciatore che cercherà di fare di tutto per esserci giovedì. Resiste l'ottimismo dunque, ma la botta è stata forte e necessita di qualche giorno di riposo in più. Per il resto, da monitorare anche le condizioni di Folorunsho e Adli, che potrebbero riuscire a rientrare almeno tra i convocati, mentre poche speranze per quanto riguarda il recupero di Colpani.