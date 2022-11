JACK RICARICA LE PILE PER BATTERE UN RECORD, CON UN RINNOVO SULLO SFONDO

Dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative la Fiorentina di mister Italiano è riuscita, in parte, a sistemare le cose. Le cinque vittorie consecutive, seguite dalla sconfitta contro il Milan, partita nella quale però la squadra ha espresso un ottimo calcio, hanno infatti migliorato la posizione in classifica dei viola, che alla sosta hanno chiuso al decimo posto. Fra i protagonisti di questa risalita c'è sicuramente Jack Bonaventura, uno dei migliori per prestazioni nell'ultima parte di stagione.

Dopo il gol alla prima di campionato contro la Cremonese, il rendimento del classe '89 era calato come quello di gran parte dei suoi compagni. Col cambio modulo però, nella nuova posizione di trequartista, l'ex Milan è tornato ad esprimere tutte le sue qualità. Simbolo di questa forte ripresa sono sicuramente i gol segnati nelle ultime due vittorie della Fiorentina, contro Sampdoria e Salernitana. I dati parlano quindi di 3 reti segnate nelle prime 15 di campionato, numeri che avvicinano fortemente Jack a battere il suo record di gol in una singola stagione in maglia viola, con l'attuale primato personale fissato a 4 reti nella stagione passata.

A conferma dell'importanza del calciatore nello scacchiere di Italiano ci sono le voci su un probabile rinnovo di contratto. Il contratto di Bonaventura scade a giugno 2023, ma il club viola sembrerebbe intenzionato a rinnovarlo per una stagione ulteriore. A convincere la società sarebbero state non solo le sue prestazioni ma anche le sue doti da leader nello spogliatoio.

Ora per Jack e compagni una pausa per ricaricare le pile, in vista di una ripresa in cui sarà fondamentale riprendere come come si è concluso, con un record personale da battere.