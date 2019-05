C'è una parola che può spiegare le sensazioni e le vicende di casa Fiorentina più di ogni altra al momento, ed è incertezza. Da tutte le prospettive del mondo viola.

Dalla parte dei tifosi, curiosi e vogliosi di sapere quale sarà il futuro della squadra e, soprattutto, della società di Viale Manfredo Fanti. Da quella della dirigenza, in attesa di conoscere il proprio futuro e sapere se si continuerà con lo stesso impianto dirigenziale o meno (Corvino in primis, leggi qui). E anche dalla parte dei giocatori, sia che si tratti dei big in aria di approdo verso altri lidi sia di giocatori che magari alla Fiorentina vorrebbero restare anche la prossima stagione ma che vorrebbero sapere con quali ambizioni.

Chi dovrà risolvere tutti i grattacapi di casa Fiorentina è Diego Della Valle, in quel CdA la cui attesa sta diventando snervante. Il secondo rinvio non fa che aumentare l'attesa per le decisioni che verranno prese dalla famiglia marchigiana.

Le ipotesi, a ben vedere, sono 3: cedere subito di fronte all'offerta migliore (presumibilmente quella di Rocco Commisso), affidarsi ad un advisor per valutare meglio anche le altre offerte arrivate (dal magnate Eurnekian e da un fondo del Qatar) e nel caso cercare una soluzione per risolvere le questioni di mercato, oppure infine restare in attesa di altre offerte più convincenti.

Si dice che "l'attesa del piacere è essa stessa il piacere", ma in casa Fiorentina l'unica volontà è quella di porre fine a questa attesa infinita.