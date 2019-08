IL PIACERE SOTTIL DEL GOL: ORA RICKY CERCA LA CONFERMA

Sarà un caso eppure nelle uniche due vittorie del precampionato della Fiorentina c’è sempre stato il marchio di Riccardo Sottil. Contro il Chivas nella gara inaugurale di International Champions Cup e ieri sera a Livorno è stato un guizzo geniale dell’esterno a risolvere la partita in favore dei viola. Due giocate, peraltro, sempre di notevole bellezza (rasoterra sul secondo palo in Illinois, semirovesciata all’Ardenza) che fanno parte fin da quando giocava in Primavera del suo repertorio e che, di giorno in giorno, hanno permesso al classe ’99 di cullare sempre più ambizioni di restare a Firenze. Di richieste, del resto, il figlio d’arte ne ha eccome sul suo conto, prima tra tutte quella del Pescara, che per bocca del presidente Sebastiani lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri per il mercato. Un matrimonio che però, con buona probabilità, non andrà mai in porto.

Anche nel post partita di ieri infatti Vincenzo Montella ha ribadito di sentirsi “stuzzicato dal voler lavorare con Sottil”. Un’ammissione chiara (nonostante in passato l’allenatore avesse sottolineato qualche difetto ancora da correggere nella fase di non possesso del giocatore) che fa capire come in questo momento, Ricky rappresenti una risorsa importante per tutto l’attacco viola, alla ricerca - oltre che del sorriso di Chiesa - soprattutto di una prima punta sul mercato in grado di fare pronti-via la differenza. Ecco perché in questo momento la cessione di Sottil è stata congelata, almeno in attesa di capire quali mosse farà la Fiorentina entro il 2 settembre per completare il suo attacco. Sulla carta, l’esterno partirà come vice Chiesa ma non è escluso che il rendimento di spessore avuto nel corso del pre campionato lo possa portare a recitare un ruolo sempre più decisivo nella Viola che verrà.