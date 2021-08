IL MERCATO IN 90'', WEST HAM CI PROVA PER MILENKOVIC. LIROLA...

Nuovo appuntamento con "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica di FirenzeViola.it curata da Niccolò Ceccarini.

Attenzione alla trattativa per Nikola Milenkovic, sul quale si sta facendo avanti con forza il West Ham: difficoltà per Zouma, gli inglesi sono pronti ad offrire 20 milioni. Cifra che la Fiorentina accetterebbe, anche se a quel punto bisognerà capire se al giocatore andrà bene la soluzione. In caso di partenza di Milenkovic la Fiorentina valuterà se prendere qualcun altro rispetto a Nastasic.

Questione Lirola: la Fiorentina non lo vorrebbe cedere, lui vorrebbe sempre il Marsiglia. Gli intermediari sono al lavoro e a quel punto la società viola dovrà trovare una soluzione. Ecco la puntata di oggi: