IL GIORNO DELLA MARMOTTA E UN RISCHIO DA EVITARE

Il mercato è finito e la Fiorentina da oggi inizierà a pensare alla programmazione per il futuro. Negli Stati Uniti oggi è il giorno della marmotta, fonte d'ispirazione per uno dei grandi classici del cinema USA "Ricomincio da capo". Un film dove ogni giorno il protagonista si sveglia iniziando nuovamente a vivere il giorno precedente. Nelle ultime quattro sessioni di calciomercato viola, si è avuto la sensazione di vivere un po' questa condizione. Sessioni terminate sempre con almeno un colpo rimasto in canna e con una rosa forse mai completata veramente. Un rischio che la Fiorentina non può correre in vista dell'estate, quando tra giocatori scontenti o in scadenza, un'altra rivoluzione tecnica è più che probabile.

Come uscire da questo circolo vizioso di mercati da correggere sempre nelle sessione successiva? Sicuramente con una programmazione che parta da un tecnico scelto a tutti gli effetti con l'idea di aprire un ciclo, visto che in estate la Fiorentina non avrà nessun allenatore a contratto a meno che nel frattempo non si decida di puntare forte su Prandelli prolungando con un contratto pluriennale. Commisso ha l'opportunità finalmente di iniziare il primo vero ciclo della sua era, senza pesi lasciati dalla gestione precedente e con la possibilità di dare un'impronta finalmente marcata anche al lato tecnico del club, dopo aver lasciato quella sotto il profilo delle infrastrutture con la prima pietra del Centro Sportivo a Bagno a Ripoli che verrà posata non più tardi di giovedì.

Programmare per rilanciare senza fermarsi alle parole che di rilancio al momento hanno poco. Perché anche ieri il presidente ha parlato di tifosi, di risultati come il decimo posto dopo il sedicesimo dell'anno prima, ma facendo riferimento troppo spesso a pressioni o errori altrui senza pensare che la costruzione della Fiorentina del futuro probabilmente inizierà proprio da oggi. Come detto, l'occasione è ghiotta e il campo è finalmente libero dagli errori del passato. È arrivato il momento di interrompere l'abitudine della marmotta delle Montagne Rocciose e di abbracciare una rivoluzione che riporti la Fiorentina dove le ambizioni della città e dello stesso presidente possono portarla.