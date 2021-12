IL 2022 RIPORTA DRAGO E PULGAR. E FORSE L'IDEA DEL DOPPIO PLAY

Il 2022 porterà più scelta a Italiano, ma non c'entra il mercato (nel quale comunque qualsiasi tecnico e tifoseria sperano e che nella Fiorentina si è per ora tradotto in un esterno in più) bensì gli infortuni dai quali rientrano sia Dragowski che Pulgar (e Nastasic anche se il suo minutaggio è sempre stato ridotto), oltre al recupero di Castrovilli. Del portiere si è già detto, lui sta finalmente bene e Italiano dovrà decidere se lanciarlo subito titolare in campionato o provarlo in Coppa e lasciare la difesa così com'è con Terracciano tra i pali. L'avversaria di Coppa tra l'altro è una delle squadre più forti, il Napoli, contro cui si infortunò seriamente il polacco che con la squadra di Spalletti potrebbe dunque chiudere finalmente il cerchio. Il preparatore Angelo Porracchio lavora con quattro elementi, tutti importanti e preparati, e sarà dunque Italiano a scegliere.

Torna il sereno anche a centrocampo, come mostra il ciuffo blù sulla testa di Pulgar che sembra aver finalmente messo alle spalle l'infortunio alla caviglia. Un bruttissimo infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo (8 gare) e che si è purtroppo riproposto in Coppa contro il Benevento quando il cileno è rientrato. Ma per fortuna ora il giocatore si allena a pieno regime. Italiano stima molto Pulgar tanto che, prima dell'infortunio, stava lavorando sull'idea del doppio mediano per poter sfruttare contemporaneamente sia Torreira (titolare inamovibile) sia il cileno. Un modulo del quale tra l'altro avrebbe beneficiato anche Amrabat che non ama stare da solo in cabina di regia e che a Verona aveva in Veloso la spalla ideale.

Doppio play e un centrocampista più avanzato (Castrovilli o Bonaventura) per ridisegnare il centrocampo quasi in un 4231. Probabilmente saranno anche le indicazioni in base alle quali la Fiorentina tornerà sul mercato. Vedremo se la posizione di Amrabat e Benassi, i due più a rischio partenza dopo il segnale lanciato da Castrovilli nell'ultima gara del 2021, sarà rivista anche alla luce di questa possibilità.