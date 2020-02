I NUMERI DEL DUO UNDER-23 PIÙ PROLIFICO IN SERIE A

42 anni in due, 12 gol, 5 assist e 2 autogol procurati (ai quali andrebbero aggiunti anche i 3 gol segnati in Coppa Italia contro il Monza): Dusan Vlahovic e Federico Chiesa son "la coppia più bella del mondo" - come cantava una vecchia canzone di Adriano Celentano e Claudia Mori - della Serie A. Almeno per ora, arrivati alla 24esima partita di campionato.

I due giovani attaccanti si sono presi la Fiorentina con una prestazione da urlo a Genova, sponda Sampdoria: due doppiette oltre all'autogol di Thorsby nato da una grande azione di Vlahovic che hanno permesso alla squadra di Iachini di portare tre punti fondamentali via da Marassi. E ora si può guardare con più fiducia al futuro.

Già, futuro. Una parola che in casa Fiorentina è diventata fondamentale (come lo è, per la verità, ormai da tempo). Guardando alle coppie più prolifiche della Serie A, nessuna delle 20 squadre può contare un duo così giovane e così prolifico. E considerando che 10 dei 12 gol di Vlahovic e Chiesa sono arrivati nelle ultime 13 giornate, il tredicesimo posto attuale come coppia più prolifica di Serie A è destinato a migliorare: prossimo obiettivo i 13 gol realizzati da Quagliarella-Gabbiadini alla Sampdoria e Cornelius-Kulusevski al Parma.

Continuando a questi ritmi, per la coppia Vlahovic-Chiesa non ci sono più limiti anche se nelle rotazioni entrerà per forza di cose anche Patrick Cutrone. L'ex Milan è rimasto per la prima volta a sedere l'intero match giocato contro la Sampdoria e vorrà tornare al gol dopo aver messo il pallone in rete solo all'esordio in Coppa Italia. Un ambiente più sereno aiuterà lui come tutti gli attaccanti viola: con il Milan c'è una grande occasione di fare un ulteriore balzo in avanti.