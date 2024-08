GUDMUNDSSON, LA DEAD LINE VIOLA E IL PIANO B: NON CI SARÀ UN GENNAIO BIS

Albert Gudmundsson vuole la Fiorentina per ora, nonostante l'intreccio con l'Inter e la possibilità di uno scambio con Arnautovic, il cui entourage, come raccontato proprio da Firenzeviola.it era a Genova proprio oggi. La Fiorentina ne prende atto ma non si perde d'animo ed è intenzionata ad aspettare la prima partita di campionato prima di passare ad un eventuale piano B se l'affare Gudmundsson dovesse saltare. In questo "pazzo" calciomercato tutto può succedere (anche che un giocatore faccia le visite con due diversi club nel giro di 24 ore, come Brescianini) ma la Fiorentina ha nella lista altri nomi di giocatori interessanti, anche di profilo diverso, sui quali virare in mancanza di Gud.

La decisione è rinviata all'inizio della prossima settimana però, come in una specie di dead line che la società si è voluta dare. Eventi inaspettati (l'infortunio di Scamacca e il blitz dell'Atalanta per Retegui che di fatto ha creato un buco nell'attacco del Genoa, la decisione del presidente di fermare qualsiasi operazione su Nico che può andare via ma certo a condizioni irrinunciabili per la Fiorentina e le commissioni che hanno fatto saltare Tessmann sono solo alcuni intoppi che hanno bloccato la dirigenza viola in questa sessione) non hanno però scoraggiato il club viola. Il messaggio a Gudmundsson e al Genoa (che in queste ore sta comunque provando a prendere altri giocatori, al di là di Arnautovic, che possano sbloccare l'islandese) deve dunque arrivare forte e chiaro: la Fiorentina non può aspettare in eterno rischiando un gennaio bis quando mancò l'alternativa proprio a Gudmundsson.