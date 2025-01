GUDMUNDSSON A MONZA DI RINCORSA MA BELTRAN È ANCORA IN VANTAGGIO

FirenzeViola.it

Da ieri Albert Gudmundsson è tornato regolarmente ad allenarsi con il resto del gruppo in vista della trasferta di Monza ma ad oggi sono molti i dubbi intorno al suo impiego dal primo minuto allo U-Power Stadium lunedì prossimo. L'islandese, che non è sceso in campo contro il Napoli per un "problema alla caviglia", come sottolineato da Palladino nel post gara, non è ancora al massimo della forma, pur essendo uscito oggi dal Viola Park più che sorridente.

Beltran in vantaggio

Ad oggi, per il primo ritorno a Monza di Palladino da allenatore avversario, in vantaggio nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 previsto per il match contro i brianzoli, c'è ancora Lucas Beltran, in piena forma anche se a secco da qualche partita sia di assist che di gol. L'argentino nelle ultime settimane ha trovato grande spazio e anche stavolta pare destinato a una nuova titolarità alle spalle di Moise Kean.

Attesa Gudmundsson

Chiaramente ci sono ancora tre giorni di allenamenti a disposizione di Palladino per prendere una decisione in merito e in tanti vorrebbero vedere in campo il numero 10 dopo settimane in cui si è visto pochissimo e certamente lontano dalla forma migliore. Dall'infortunio del 20 ottobre scorso le apparizioni sono state sporadiche e tutt'altro che convincenti, ma la Fiorentina ha bisogno di lui, dei suoi gol e dei suoi colpi, per uscire da questo momento di risultati negativi tra Coppa Italia e campionato.

Il miglior acquisto di gennaio

Palladino ha dichiarato prima della sfida contro il Napoli che Gudmundsson sarà il "primo acquisto di gennaio" e questo è ancora possibile a meno che prima di lui non scenda in campo uno tra Valentini e Folorunsho, ormai in procinto di trasferirsi a Firenze. È palese però che un eventuale ritorno al top della forma dell'islandese significherebbe sicuramente avere a disposizione il miglior acquisto possibile. E questo non può altro che essere un obiettivo congiunto di tecnico, compagni e giocatore stesso.