PALLADINO, Moreno e Comuzzo bene. Pongracic...

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Al termine della sfida contro il Napoli, dalla sala stampa del Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così: “La sconfitta nasce dal fatto che abbiamo affrontato una squadra forte, solida, cinica e con grande individualità. Il piano gara era giusto, abbiamo approcciato bene il match ma nella fase centrale abbiamo subito il loro possesso palla. Siamo mancati nella riconquista palla: dobbiamo lavorare. Siamo una squadra giovane, ko come questi ci aiutano a crescere”.

Sul momento negativo: “Dobbiamo guardare un po’ tutto… sia le vittorie che le sconfitte. Io mi concentro solo su quello che dobbiamo migliorare. Io ce la metterò ancora di più per crescere. La squadra ha ancora ampi margini di miglioramento”.

Su Gudmundsson: “Aveva un fastidio alla caviglia, doveva entrare ma ha sentito dolore. Poi lo valuteremo. Ha fatto uno scatto: il problema lo aveva già avuto al Genoa, non c’entra niente coi problemi pregressi”.

Sulla prova di Comuzzo e Moreno: “Non c’era la loro volontà esasperata di giocare palla. Secondo me sono stati i migliori in campo, al di là degli errori individuali: non sono affatto preoccupato. I giovani fanno fatti crescere, sono il nostro futuro”.

Sul perché non gioca Pongracic: “Marin era uno degli indiziati a giocare, ho provato anche lui in settimana. Ho scelto di cambiare sistema perché il Napoli lavora molto sulle catene. Per gran parte della gara abbiamo fatto bene ma non siamo stati precisi nella riconquista palla”.

Se Adli è stato sacrificato su McTominay: “Non è stata una gara uomo a uomo: poi abbiamo cambiato il sistema difensivo e anche lui ha avuto più spazio”.

Sul bilancio del 2024/25: “Il bilancio è molto positivo, abbiamo ampi margini di miglioramento”.