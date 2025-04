FirenzeViola Futuro Colpani: dall'ipotesi rinnovo del prestito ad una nuova veste tattica

In questi ultimi tempi si parla poco di lui. Andrea Colpani ha giocato l'ultima gara in campionato il sedici febbraio scorso contro il Como, poi i guai fisici hanno avuto il sopravvento e lo hanno bloccato e tenuto sempre ai box. Fino a quel momento quasi mai per la verità si era visto il reale valore dell'ex Monza, arrivato a Firenze in prestito a quattro milioni più un diritto di riscatto fissato a dodici milioni. I numeri dicono che in totale ha collezionato in questa stagione ventotto presenze, realizzando due reti e fornendo in tutto tre assist (due in campionato e uno in Conference). Colpani è approdato a Firenze dopo la buona annata a Monza, su indicazione di Palladino che contava di poter avere un rendimento diverso da lui. Le pressioni e le aspettative di Firenze ma anche la questione tattica hanno giocato un ruolo forse determinante per la sua mancata affermazione. Colpani però resta un giocatore dal buonissimo potenziale e ora dunque - nove aprile - la domanda inizia ad essere sempre più pressante. Che fare con lui? Rispedirlo al Monza dopo aver speso quattro milioni per il prestito? Riscattarlo dopo un'annata non convincente spendendo dodici milioni?

La strada del rinnovo del prestito

Al momento l'ipotesi più probabile è che la Fiorentina si metta al tavolo con il Monza per discutere del rinnovo del prestito. Una soluzione che alla fine potrebbe andar bene anche al Monza che adesso potrebbe sì provare a cedere a titolo definitivo Colpani ma non alle cifre che aveva pensato qualche tempo fa. Certo, se poi il club lombardo dovesse impuntarsi e non aprire a questa possibilità la Fiorentina potrebbe decidere di lasciar andare Colpani, ma i buoni rapporti tra le due società (visti i trasferimenti di Bianco e Pablo Marì) fanno pensare che questa soluzione possa anche trovare una buona conclusione.

Una nuova veste tattica

Un altro anno a Firenze permetterebbe a Colpani di ripartire con un nuovo spirito e con ancor più voglia di rivalsa. Si diceva anche dell'aspetto tattico: probabilmente il 4-2-3-1 (al di là delle sue capacità di svolgere il suo ruolo sapendo dare equilibrio alla squadra) non gli ha permesso di tirar fuori il meglio del suo repertorio. E allora potrebbe farsi strada un'idea che peraltro era stata più di una volta presa in considerazione. Quella di provarlo come mezzala, di qualità, capace di arrivare pericolosamente al tiro ma anche di regalare l'imbucata giusta al compagno. "Avevo sempre fatto la mezzala, dal settore giovanile in avanti - ha raccontato in un'intervista qualche tempo fa - Mi dicevano: hai visione di gioco, puoi giocare davanti alla difesa. Ma io non volevo fare il mediano. Pensavo: voglio giocare vicino alla porta, ho tiro, mi piace dare l'assist al compagno". Tutte possibilità , queste ultime, che può ritagliarsi da mezzala. Per provare a rilanciarsi nella Fiorentina.