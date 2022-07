FOTO-VIDEO FV, LA VIOLA PARTE PER MOENA. ALCUNI ASSENTI

Poco dopo le 8 di questa mattina, la Fiorentina si è presentata alla stazione di Campo di Marte, a Firenze, per prendere il treno che la porterà in Trentino Alto Adige. Arrivo a Ora previsto per le 11.27, poi il bus che porterà la compagine di Vincenzo Italiano a Moena. Grande curiosità per i tre nuovi acquisti già presenti ai blocchi di partenza: Gollini, Jovic e Mandragora che svolgeranno il loro primo ritiro in maglia viola. Assenti invece Pulgar, Cerofolini e Dragowski e Kokorin, al centro di numerose questioni di mercato, così come Krastev. Queste le immagini della partenza dei viola: