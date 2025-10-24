FirenzeViola Fortini-Dodo e il ballottaggio che non ti aspetti. Pioli pronto a cambiare anche in campionato?

Una delle notizie più belle che si porta a casa la Fiorentina dalla notte di Vienna in Conference League non è legata al risultato e ai tre punti, che comunque fanno morale e portano i viola a punteggio pieno dopo due giornate in Europa, ma alla prestazione del giovane e talentuoso laterale gigliato Niccolò Fortini, autore di una bellissima partita in terra austriaca, condita anche da un bellissimo assist ad Edin Dzeko.

L'assist per Dzeko

Bellissimo si, perché seppure l'avversario sia di livello modesto e conceda troppo spazio in area di rigore ad uno come il bosniaco, la palla che mette il classe 2006 non è da sottovalutare e resta da giocatore vero, da uno che oltre alle doti atletiche ha anche il piede, nonché la visione, per servire un pallone forte, teso, all'altezza giusta e a spiazzare la linea difensiva (che si attendeva un cross alto e indirizzato sul secondo palo) che di fatto vale tanto quanto il bel gol realizzato da Dzeko.

Il confronto con Dodo

In tutto questo non è da sottovalutare che per Fortini si trattava comunque della prima da titolare in una competizione europea, in un momento in cui l'ambiente Fiorentina non rappresenta sicuramente il luogo ideale per fare emergere nuovi talenti e dovendo tra l'altro prendere il posto di uno dei pilastri della rosa come Dodo. Ecco è proprio in relazione al brasiliano che dopo la partita di ieri tra i tifosi della Fiorentina è sorto più di un dubbio sull'inamovibilità tra i titolari dell'ex Shaktar. Chiariamoci, le qualità del numero due viola non sono in discussione, ma resta lampante il fatto che fino ad oggi le sue prestazioni non sono state in linea con quelle che lo hanno portato di diritto, lo scorso anno, ad esser considerato tra i migliori laterali destri non solo del nostro campionato ma anche dell'intero panorama calcistico europeo.

Pioli tiene aperto il ballottaggio

Molto probabilmente Pioli questo dubbio di formazione non se lo sta neanche ponendo e domenica in Fiorentina-Bologna Fortini tornerà a sedersi in panchina, c'è però una frase rilasciata dal tecnico viola nella conferenza stampa post partita di ieri sera che lascia aperta una porticina ad un possibile cambio anche per la gara contro i rossoblu: "Le prestazioni dei giocatori che oggi hanno giocato e che avevano avuto meno minutaggio sono state importanti, ne terrò conto sicuramente". Non sappiamo se tra le prestazioni di questi giocatori di cui Pioli terrà conto ci sarà anche quella di Nicolò Fortini, soprattutto ripeto tenendo anche di conto il livello del concorrente nel ruolo, ma una cosa è sicura, ieri il giovane terzino viola ha iniziato a fare vedere perché da tempo (anche nell'ultimo mercato estivo) diverse squadre top hanno messo gli occhi su di lui, dimostrando di poter già essere considerato uno dei titolari della Fiorentina in vista di una stagione ancora tutta da scrivere.