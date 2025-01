FORMAZIONI UFFICIALI, DIFESA A 3 CON MORENO TITOLARE. DIETRO A KEAN BELTRAN E SOTTIL

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Palladino decide di cambiare modulo per sfidare il Napoli di Antonio Conte. Non più 4-2-3-1 ma 3-4-2-1 con un ritorno alla difesa a tre. Alle spalle di Kean non ci sarà Gudmundsson, che partirà dalla panchina, ma Beltran in coppia con Sottil. Moreno, all'esordio in Serie A, Comuzzo e Ranieri i tre centrali difensivi. Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 18 tra viola e partenopei:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Adli, Mandragora, Parisi; Beltran, Sottil; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, Ikone, Valentini, Gosens, Colpani, Richardson, Cataldi, Kayode, Caprini, Kouame. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Gioielli, Raspadori. Allenatore: Conte.