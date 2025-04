FirenzeViola Folorunsho in vantaggio come vice-Dodo. E in mezzo Richardson insidia Fagioli

vedi letture

Il vero dubbio della formazione anti-Empoli di oggi pomeriggio riguarda chi andrà a prendere il posto di Dodo sulla destra. In tal senso Raffaele Palladino ha almeno quattro opzioni, se pur nessuna contempli l’impiego di un vero terzino destro di ruolo (del resto, la Viola nel mercato di gennaio ha scelto di disfarsi di Kayode senza rimpiazzarlo…): in ordine di preferenze del tecnico, le ipotesi portano all’adattamento di uno tra Folorunsho, Parisi e Moreno - con l’argentino che, testato in quella zolla di campo a Celje, non ha dato sensazioni troppo rassicuranti - mentre sotto l’aspetto del cambio tattico un’idea potrebbe essere quella del ritorno a quattro in difesa, con Comuzzo terzino destro in una linea completata da Pongracic, Ranieri e Gosens.

Un ballottaggio

Detto che la soluzione che porta a Folorunsho sembra quella in netto vantaggio, per il resto della formazione anti-Empoli non sembrano esserci grossi dubbi. Con la conferma del 3-5-2 di partenza, della stessa retroguardia che ha incassato appena tre gol nelle ultime cinque partite (Pongracic, Marí e Ranieri) e di buona parte della mediana: Cataldi e Mandragora non si toccano, esattamente come Gosens sulla sinistra, mentre è aperto il ballottaggio tra Fagioli - apparso in netto calo nelle ultime uscite - e Richardson, il cui impatto nelle ultime uscite è stato decisamente confortante. Davanti spazio ancora alla coppia leggera ma quantomai efficace, ovvero quella formata da Gudmundsson e Beltran.

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 90 Folorunsho, 8 Mandragora, 32 Cataldi, 44 Fagioli, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 9 Beltran.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 15 Comuzzo, 22 Moreno, 65 Parisi, 24 Richardson, 29 Adli, 27 Ndour, 23 Colpani, 17 Zaniolo, 63 Caprini.

Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): 23 Vasquez; 2 Goglichidze, 35 Mariannucci, 21 Viti; 11 Gyasi, 5 Grassi, 8 Anjorin, 3 Pezzella; 99 Esposito, 10 Fazzini; 7 Sambia.

A disposizione: 1 Silvestri, 12 Seghetti, 98 Brancolini, 34 Ismajli, 21 De Sciglio, 24 Ebuehi, 6 Henderson, 31 Tosto, 36 Bacci, 20 Kovalenko, 90 Konate, 89 Campaniello, 29 Colombo

Allenatore: D’Aversa.

Stadio: Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Diretta: ore 15 - Dazn/Radio FirenzeViola.