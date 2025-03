FirenzeViola Firenze "buba" ma i numeri danno ragione a Palladino: per punti e gol subiti è la miglior Viola degli ultimi 9 anni

Fiorentina sesta in classifica, a quota 45 punti (con una gara però in più del Bologna e del Milan che inseguono), a -2 dalla Lazio che è quinta e che i viola hanno già battuto due volte con merito nel corso di questa stagione. Di per sé, a leggere questo dato, verrebbe da pensare che la stagione della squadra di Palladino sia tutta rose e fiori. In perfetta linea con il concetto di “ambizione” sdoganato dalla società la scorsa estate. Eppure il successo faticoso ottenuto ieri contro il Lecce - tanto prezioso quanto difficile, per le condizioni psicofisiche con le quali Ranieri e soci si sono presentati alla partita - non ha nascosto il malcontento da parte di una fetta del pubblico viola, che sia nel corso della gara sia successivamente ha fischiato i propri giocatori. Fischi d’amore, verrebbe da dire, ma che in ogni caso tradiscono un malessere destinato a lungo andare a diventare poco proficuo per quelli che restano gli obiettivi stagionali dei viola.

Mai come negli ultimi nove anni

Provare a spigare questa situazione diventa ancor più problematico se si mette in paragone il rendimento della squadra nel corso di questa stagione con quello delle ultime annate, allo stesso punto del campionato. Un esercizio più giornalistico che altro (è ovvio che il valore della rosa in questi anni sia cambiato, esattamente come alcune delle avversarie che i viola hanno incrociato nel loro percorso) ma che tuttavia mette in risalto un dato inconfutabile: con i suoi attuali 45 punti in ventisette turni, quello della Fiorentina attuale è il miglior rendimento delle ultime nove stagioni. Comprese, dunque, non solo le sei del ciclo Commisso ma anche le ultime tre dell’era Della Valle. Per ritrovare un dato migliore rispetto a quello attuale bisogna risalire al 2015/16 (l’anno del primo Sousa), che dopo lo stesso numero di giornate aveva ottenuto 53 punti ed era quarta in classifica dopo aver sfiorsto il titolo di campione d'inverno.

E anche la difesa vola

Per il resto anche il triennio con Italiano non aveva mai portato a questi numeri a inizio marzo: un anno fa e tre anni fa i punti erano 42 mentre due anni fa addirittura 37 (!). Lo stesso si può dire anche per le cifre che riguardano il rendimento difensivo: con i suoi 28 gol subiti, quello attuale è il ruolino di marcia della retroguardia migliore degli ultimi nove anni. Anche in questo caso, per ritrovare un numero migliore si deve tornare al 2015/16 con Sousa in panchina (allora le reti al passivo furono 27). Questo cosa vuol dire, che non bisogna "bubare" ("criticare", per chi non fosse di Firenze)? Che non bisogna storcere il naso per come sta giocando la Fiorentina e farsi andare bene tutto? Assolutamente no, chi paga il biglietto ha il diritto di esprimere il suo parere e non è questo il contesto per distribuire patenti di tifo. Solo che, probabilmente, il piatto non è così vuoto come qualcuno pensa. O vuol far credere.