FIORENTINA-RFS RIGA 0-0: PALO DI BARAK!

10' - Simkovic colpisce da due passi dopo una sponda di testa ma la conclusione è sbilenca e spara alto.

7' - Ancora sfortunata la Fiorentina con Kouame che sale in cielo su un cross e mette in mezzo un pallone sul quale però Cabral non arriva. Poi Barak spara fuori il sinistro.

6' - Palo di Barak! Velo in area di Ikoné, il centrocampista ceco prende la mira e scarica un sinistro che sbatte però sul legno. Ad un passo dal vantaggio la Fiorentina!

5' - Occasione anche per il Riga! Emerson Santana si trova a tu per tu con Gollini e spara fuori!

4' - Ancora Fiorentina pericolosa sempre sulla destra, questa volta però con Ikoné che dopo essersi accentrato prova il mancino: palla al portiere Seinbors.

1' - Prima occasione per la Fiorentina! Bel cross di Dodo che non viene allontanato subito al centro area. Alla fine l'RFS riesce a sbolognare la situazione.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

18.43 - Le due squadre entrano in campo in un clima molto strano per il Franchi per l'occasione semi-vuoto. Divisa viola per la Fiorentina, bianca con pantaloncini neri l'RFS.

La Fiorentina fa il suo esordio nei gironi di Conference League! Una partita che desta l'interesse dei più curiosi quella della squadra di Italiano, chiamata ad affrontare i lettoni dell'RFS Riga terzi nel loro campionato. Italiano l'ha detto chiaramente: guai sottovalutare l'impegno, e allora vedremo se i suoi uomini rispetteranno le richieste del mister. Firenzeviola vi racconterà come di consueto tutte le emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3):Gollini; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Cabral, Ikone

A disposizione: Terracciano, Jovic, Saponara, Maleh, Terzic, Venuti, Zurkowski, Mandragora, Favasuli, Bianco, Krastev

RFS (3-4-2-1): Pavels; Vladislavs, Deocleciano, Pavels, Andrej, Elvis, Tomislav, Petr, Stefan, Zigas, Tomas, Gjebs

A disposizione: Gediminas, Vitalijs, Deniss, Jevgenjis, Da Silva, Kevin, Jovan, Kaspars, Gjebs, Renars