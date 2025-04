FirenzeViola Fiorentina-Parma 0-0, le pagelle: Dodò il top, De Gea c'è, male Fagioli e Parisi, Kean non punge

DE GEA - Subito determinante nel respingere il tentativo di testa di Bernabè, poi non ha problemi sul tiro centrale di Keita. Insuperabile anche per Bonny che è in posizione irregolare chiude la partita con un altro intervento sulla propria destra dopo il tiro di Keita, 7

PONGRACIC - Chiude adeguatamente su Valeri a fine primo tempo rimediando anche un brutto colpo che l’arbitro non sanziona. Resiste fino al cambio a dieci dalla fine, 6,5

Dal 34’st COMUZZO - Cerca di alimentare la spinta dei suoi, 6

PABLO MARÌ - Nei primi minuti manca in copertura su Bernabè che colpisce in solitaria trovando la risposta di De Gea. Più presente invece in avvio di ripresa con un buon intervento cui segue ordinaria amministrazione, 6

RANIERI - Buona guardia dalle sue parti dove il Parma trova poca profondità, 6

DODÒ - Duello rude con Valeri che a una decina di minuti dall’intervallo viene ammonito, poi l’iniziativa sulla destra sulla quale trova un buon cross non sfruttato. Mantiene la spinta nel secondo tempo arrivando anche al tiro e finendo a terra in area. Il più propositivo anche se nel finale spreca una buona idea di Richardson, 7

MANDRAGORA - Ci prova dal vertice destro dell’area, dopo il ventesimo, ma spara alto. Un buon invito al tiro per Kean in apertura di secondo tempo oltre a una punizione battuta male, 6

Dal 24’st RICHARDSON - Entrato da poco troverebbe anche il gol se non fosse in offside, poi pesca bene Dodò nel finale, 6

CATALDI - Prima gli scappa Bernabè nell’occasione del Parma poi il tentativo debole da dentro l’area di rigore in avvio di gara. Conferma una buona domenica con un bell’invito per Dodò, 6,5

FAGIOLI - Marcato stretto fin dall’inizio fatica a entrare in partita. Non va meglio col passare del tempo fino a una sostituzione che suona inevitabile, 5

Dal 24’st ADLI - Un po’ di palleggio ma poco altro, 6

PARISI - Parecchio timido nel corso del primo tempo che lo vede in ombra. Molto bloccato anche nella ripresa, 5

DAL 29’st FOLORUNSHO - Come in Slovenia non è esattamente nel suo ruolo, 6

GUDMUNDSSON - Galleggia tra le linee senza trovare troppi spazi. Avvia bene invece l’azione che porta al tiro Kean prima del decimo della ripresa. Come da prassi viene sostituito a un quarto d’ora dalla fine, 5,5

Dal 29’st BELTRAN - Si procura qualche punizione pur non arrivando al tiro, 6

KEAN - Sul primo scatto si fa pescare in fuorigioco poi indovina un buon varco per Gudmundsson. Spreca un buon pallone sul finire di primo tempo. Nel secondo tempo si procura una buona punizione poi non sfrutta a dovere l’invito di Mandragora nella migliore occasione del match, 5,5

PALLADINO - Torna la versione consolidata del 3-5-2 di campionato ma in avvio è il Parma ad avere in mano la partita. La gara è sporca, non mancano i falli e i cartellini gialli, al contrario all’intervallo la Fiorentina rientra negli spogliatoi senza aver effettuato tiri in porta. Sprecata l’occasione di Kean inserisce Adli e Richardson per Fagioli (spento) e Mandragora, poi Folorunsho e Beltran per Parisi e Gudmundsson. Nel finale entra anche Comuzzo per Pongracic ma i suoi confermano le difficoltà al cospetto delle squadre più chiuse e contando il k.o. del Bologna il pareggio a reti bianche è una brutta occasione persa, 5,5