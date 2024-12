FIORENTINA, OGGI L'UNDICI MIGLIORE PER CONTINUARE LA CORSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina alle 12,30 ospita il Caglieri e riparte, in campionato, da dove si era fermata, ossia dalla gara poi rinviata con l'Inter a causa del malore di Edoardo Bove, unico assente giustificato dall'undici titolare (dai convocati invece manca anche Pongracic per una botta alla coscia). Nonostante Palladino abbia infatti messo in casa quasi tutti i migliori anche in Coppa Italia mercoledì contro l'Empoli con qualche eccezione che si è rivelata purtroppo fatale ai fini della qualificazione, è sul campionato che ora il tecnico vuole indirizzare tutte le energie e mettere a segno l'ottava vittoria. Lo choc per quanto è accaduto a Bove ha condizionato la gara con l'Empoli, ma la Fiorentina ha ora l'obbligo di riprendere quel percorso straordinario fin qui tracciato; lo deve al compagno e a se stessa oltre che ad una tifoseria sempre vicina, che domani accorrerà in massa (21mila, ossia quasi il massimo della capienza).

Ecco che dunque la formazione dovrebbe essere quella di partenza con l'Inter ad eccezione ovviamente di Bove, che guarderà la gara dalla tv in ospedale come ha sottolineato Palladino, che in campo sarà sostituito da Riccardo Sottil, dato in crescita e che con l'Empoli ha segnato un bel gol. In linea con lui Colpani a destra e Beltran al centro, almeno inizialmente, con Gudmundsson pronto ad entrare in corsa; davanti ovviamente Kean, anche lui a segno in Coppa nonostante il rigore (purtroppo decisivo) poi sbagliato. Nonostante l'assenza di Bove sarà lunga se non definitiva, il tecnico dovrà trovare anche alternative di altri uomini e/o moduli ma non è certo questo il momento degli esperimenti visto che per ripartire dopo batoste fuori e dentro il campo servono solo certezze.

In porta torna De Gea, secondo una rotazione già annunciata dal tecnico nelle tre competizioni, così come in difesa saranno schierati i "soliti" Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. A centrocampo torna Adli fermato da un attacco influenzale in Coppa affiancato da Cataldi (anche se mercoledì è apparso molto stanco e poco lucido, anche e soprattutto per quanto accaduto a Bove con il quale ha stretto una grande amicizia a Firenze), con Richardson rientrato bene e a tempo di record con l'Empoli e Mandragora (assente per squalifica in Coppa) pronti nel caso a far rifiatare i compagni.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.