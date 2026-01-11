Fiorentina-Milan 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!
31' - Giallo per proteste per Kean, che si lamenta in maniera vistosa dopo l'ennesimo fallo non fischiato dall'arbitro.
30' - Bel cross di prima di Gosens, ma ancora una volta i movimenti degli attaccanti sono troppo lenti e non ci arriva nessuno.
26' - Terza occasionissima per Pulisic! Stavolta l'americano calcia con il sinistro da posizione defilata ma calcia a lato non di molto.
22' - Gabbia! Para ancora De Gea! Su corner, il difensore colpisce di testa da distanza ravvicinata ma trova i pugni del portiere viola.
21' - Altra occasione monumentale per Pulisic che viene servito ancora una volta da Fullkrug, stavolta di tacco, ma viene ipnotizzato da De Gea che salva la Fiorentina. Viola in difficoltà ora soprattutto nella marcatura su Pulisic.
19' - Nell'occasione è finito con la gamba sul palo Gosens che deve uscire per le cure prima di rientrare un po' dolorante.
18' - Che brivido per la Fiorentina! Un po' come Cataldi con la Lazio, Pulisic fa un uno-due con Fullkrug che lo mette in porta, ma a tu per tu con De Gea l'americano si allarga e alla fine calcia sull'esterno della rete.
15' - Ancora pericoloso Gudmundsson sulla sinistra, l'islandese entra in area e mette in mezzo ma la difesa del Milan chiude.
13' - Problemi per De Gea nel contrasto con Pulisic. Il portiere ha bisogno di cure per una botta al piede, per ora riesce a continuare.
12' - Occasionissima per il Milan! Salva De Gea! Sul ribaltamento di fronte, Pulisic buca la difesa alle spalle e Fagioli in scivolata riesce solo ad allungare il pallone, per fortuna l'attaccane americano arriva sul pallone al momento dell'uscita di De Gea che blocca il tiro con il piede.
11' - Pongracic non riesce a calciare! Ottima chiusura del centrale che poi viene servito in area da Gudmundsson, ma il centrale croato viene fermato da De Winter al momento del tiro.
8' - Altra buona azione sulla sinistra della Fiorentina, con il secondo cross basso, stavolta di Ndour, che non trova l'inserimento di Kean per poco.
6' - Di nuovo pericolosa la Fiorentina! Palla recuperata alta e cross basso di Gudmundsson sul quale Gosens in scivolata non arriva per pochissimo. Palla tra le braccia di Maignan.
5' - Ottima chiusura di Comuzzo su Loftus-Cheek che si era inserito pericolosamente. Attento qui il giovane difensore viola.
3' - Prima occasione per la Fiorentina! Parisi libera molto bene Dodo che serve Gosens al limite: il tedesco prende la mira e calcia ma non centra la porta. Bella azione della squadra viola però.
0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dal Milan, oggi in maglia bianca. Fiorentina con la divisa viola.
Tutto pronto al Franchi per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Fiorentina e Milan si daranno battaglia per tre punti importantissimi per i rispettivi obiettivi. I rossoneri per continuare a sognare lo Scudetto, i viola invece per riuscire ad uscire dalla zona retrocessione il prima possibile. Si prospettano diverse emozioni a Firenze, segui live la diretta della sfida con Firenzeviola.it.
Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Piccoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Torriani, Leao, Rabiot, Modric, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Dutu.
