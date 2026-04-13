Live Fiorentina-Lazio 1-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

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90' +6' - Ndour a un passo dal gol! Gran sinistro dal limite, fuori di un niente.

90' +5' - Pedro perde la testa ed entra malissimo all'altezza della bandierina su Piccoli. Solo giallo per lo spagnolo.

90' +2' - Occasione Fiorentina! Prima Harrison non calcia da dentro l'area, poi Fabbian colpisce di testa su cross di Dodo: palla alta.

90' +1' - Buon fallo guadagnato da Piccoli, che però si prende il giallo per proteste.

90' - Assegnati 7 minuti di recupero.

88' - Soffre la Fiorentina che vede il traguardo finale. Un'uscita sull'asse Pongracic-Piccoli porta ad un calcio d'angolo.

84' - Cambio nella Fiorentina: dentro Solomon al posto di Fazzini.

82' - Giallo per Dodo per perdita di tempo.

81' - De Gea salva su Ratkow! Colpo di testa a botta sicura dell'attaccante neo entrato, il portiere spagnolo si allunga e salva. Poi Balbo è attento e allontana.

80' - Cambio nella Fiorentina: dentro Balbo al posto di Gosens.

79' - Cambio nella Lazio: dentro Ratkow al posto di Taylor.

76' - Noslin! Spizza di testa su cross di Isaksen, De Gea coitrolla con lo sguardo il pallone uscire a lato.

74' - Nuno Tavares spara in curva. Sospiro di sollievo per De Gea.

73' - Ottima occasione per la Lazio su punizione.

71' - Cambi anche la Fiorentina: fuori Rugani, dentro Pongracic.

68' - Bella palla di Fazzini in profondità per Piccoli ma Romagnoli legge bene e ferma tutto.

67' - Entra anche Isaksen per Cancellieri.

67' - Cambio nella Lazio: dentro Pedro per Dia.

66' - NON È CALCIO DI RIGORE! L'arbitro conferma la decisione di campo.

66' - Lunga valutazione da parte dell'arbitro.

65' - Arbitro richiamato al VAR!

64' - Giallo a Noslin per simulazione dopo un contatto in area con Mandragora. Ma il VAR sta valutando l'episodio.

61' - Buon cross di Harrison sul quale Fabbian fa una sponda non compresa da Piccoli. Palla fuori,

60' - Rientrano in campo e riprende il gioco.

59' - Fabbian è rimasto a terra dopo la testata presa da Nuno Tavares. Staff medico in campo.

58' - Harrison! Fabbian di testa serve Harrison dopo una buona sponda di Piccoli, l'inglese calcia due volte a botta sicura ma prima Romagnoli poi Motta gli negano il gol.

56' - Noslin spara in curva un'occasione nata da una situazione caotica sulla trequarti.

55' - La Fiorentina fa di tutto per abbassare il ritmo e in questa fase ci sta riuscendo. I cambi di Sarri non hanno sortito effetto.

52' - Si è ripartiti nel secondo tempo come si era chiuso il primo: la Lazio fa la partita, la Fiorentina aspetta pronta a ripartire.

50' - Gosens sempre molto attento allontana un cross pericoloso di Noslin.

47' - Tiro-cross di Fazzini che viene bloccato da Motta.

45' - SI RIPARTE! Con due cambi nella Lazio: dentro Noslin e Dele-Bashiru al posto di Basic e Zaccagni.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

45' +1' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Zaccagni! Azione fulminea del capitano della Lazio che calcia dalla distanza: potente ma centrale, blocca al corpo De Gea.

44' - Episodio curioso con l'arbitro Fabbri che blocca un pallone destinato a Ndour pronto a concludere dal limite dopo un colpo di testa ad allontanare della difesa della Lazio. Oltre al danno la beffa, perché sono i biancocelesti a ripartire con il pallone.

44' - Dall'altra parte ripartenza fulminea della Fiorentina con Ndour che viene fermato in area da Cancellieri.

43' - Grande chiusura di Gosens su un cross pericoloso di Taylor.

42' - Pressione che è subito tornata, la Lazio è da qualche minuto nella metà campo viola.

39' - La Fiorentina prova a prendere coraggio con un paio di cross sbagliati prima da Fazzini e poi da Fabbian, ma almeno diminuisce la pressione della Lazio.

36' - Fallita una buona occasione dai viola in ripartenza, con Dodo che aveva lavorato alla grande un pallone servendo Harrison: stop perfetto ma passaggio sbagliato per Piccoli in area. Tutto vanificato.

34' - Lo spartito della gara non cambia nonostante il gol, è la Lazio a fare la partita regolarmente nella metà campo della Fiorentina.

31' - Giallo per Rugani che entra in maniera scomposta su Dia sulla trequarti.

28' - Bella azione in ripartenza della Fiorentina con Mandragora che allarga per Fazzini, l'ex Empoli a centrocampo lavora il pallone e lo allarga per Dodo che tocca ancora per Harrison. L'ex Leeds dalla destra crossa con il destro e trova Gosens dalla parte opposta: palla schiacciata di testa che bacia il palo e si infila in porta. Fiorentina in vantaggio!

28' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! LA SBLOCCA GOSENS!

24' - Cross di Dodo interessante per Fabbian, su cui fa buona guardia Lazzari che lo anticipa di testa.

23' - Tocco di testa di Taylor in area che termina a De Gea. Ma sta creando praticamente solo la Lazio, Fiorentina in difficoltà

22' - Punizione ben coperta da Fabbian che anticipa tutti di testa.

21' - Sulle fasce la Lazio dà molto fastidio e prima un cross di Nuno Tavares viene allontanato da Rugani, poi Zaccagni guadagna fallo sulla sinistra.

18' - Dodo con un tiro inguardabile di sinistro dal limite: palla in curva. Partita a buon ritmo ma in questa fase senza particolari occasioni da gol.

14' - Ottima copertura di Ndour sull'inserimento di Basic.

12' - Gosens ha iniziato male e perde un altro brutto pallone lanciando il contropiede di Lazzari, il cui passaggio a centro area viene fermato da De Gea.

10' - Piccoli! Dalla parte opposta un'azione iniziata da un tunnel di Mandragora si conclude con la conclusione potente dell'attaccante viola dal limite: palla alta non di molto.

10' - De Gea salva su Cancellieri! Seconda grande parata del portiere che viene centrato dall'attaccante della Lazio da distanza ravvicinata. La Fiorentina dietro balla...

9' - La Fiorentina si fa vedere in avanti per la prima volta con un lob per l'inserimento di Fabbian mal sfruttato dal centrocampista viola.

4' - Pericolosa anche da corner la Lazio, con la difesa viola che alla fine allontana dopo un batti e ribatti.

3' - Occasionissima Lazio! Pessima uscita palla al piede della Fiorentina, la Lazio in due passaggi arriva a Zaccagni che calcia a botta sicura a giro ma non ha fatto i conti con un super De Gea, che si allunga e tocca in corner. Super parata del portiere viola.

0 - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Lazio, quest'oggi in completo bianco. Fiorentina in viola.

Tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Lazio, monday night che chiude la 32esima giornata di Serie A. Punti molto importanti in palio soprattutto per i viola che con 3 punti potrebbero davvero tirare un sospiro di sollievo, meno per i biancocelesti che puntano soprattutto la semifinale di Coppa ma non vorranno mollare. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Pongracic, Deli, Cianciulli, Braschi, Puzzoli, Solomon.

Allenatore: Paolo Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Cataldi, Pellegrini, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Pedro, Ratkov, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.