FirenzeViola Fiorentina-Juventus 3-0, le pagelle: Mandragora todocampista, Fagioli super, Gud letale, Gosens e Kean ok

DE GEA - Semplice spettatore dell’ottimo primo tempo dei suoi compagni di squadra. Stesso dicasi nella ripresa. Osservatore privilegiato, 6

PONGRACIC - Sbaglia poco o nulla dalla sua parte contenendo chi passa dalla sua zona di competenza nell’arco dei 90 minuti, 6,5

PABLO MARÌ - Comincia con un buon anticipo ma pure con la prima ammonizione della gara per un intervento su Kolo Muani. Alza il baricentro quando deve e fa valere la sua qualità, 7

RANIERI - Di testa risponde presente al centro dell’area su un pallone pericoloso di Locatelli. Si ripete in avvio di ripresa con un’ottima chiusura su McKennie. Ammonito a un quarto d’ora dalla fine resta autoritario, 7

Dal 32’st COMUZZO - Nessun problema nel finale di gara, 6

DODÒ - Spinge con continuità nella prima mezz’ora anche se manca un po’ nella misura dei cross. Stavolta non toglie il piede dall’acceleratore nel secondo tempo, 6,5

MANDRAGORA - A distanza di pochi giorni dal gol in Conference concede il bis con un preciso diagonale nell’angolo che vale il raddoppio viola. Si esalta nei break giostrando in ogni zona del campo. Todocampista, 8

CATALDI - Suo il corner dal quale nasce il vantaggio della Fiorentina. Il resto sono giocate semplici ma senza sbavature, 6,5

Dal 43'st ADLI - S.v.

FAGIOLI - Assist al bacio per il secondo gol viola firmato Mandragora e una quantità notevole di palloni giocati alla perfezione. Anche nel secondo tempo è lui a chiamare al tiro vincente Gudmundsson. Una valanga di qualità, 7,5

Dal 40'st FOLORUNSHO - S.v.

GOSENS - Un cecchino nel riprendere la respinta sul suo colpo di testa, calcia alla perfezione di sinistro al volo e mette in porta. E’ lui a guidare la rinascita viola, 7

GUDMUNDSSON - Nel primo tempo agisce abbastanza arretrato dando aiuto ai tre di centrocampo e giocando spesso di prima. Partecipa all’azione del raddoppio chiamando Fagioli all’assist poi nel secondo tempo sfodera la fotocopia del gol di Napoli portando a tre i gol della Fiorentina. Quando si accende è letale, 7,5

Dal 32’st BELTRAN - Ordinaria amministrazione, 6

KEAN - Sul primo lancio è anticipato da Di Gregorio in uscita, poi di testa avvia l’azione che porterà all’assist di Fagioli per Mandragora. Si rivede al tiro in avvio di secondo tempo anche se non inquadra la porta poi troverebbe anche il gol del 4-0 ma parte in posizione di fuorigioco. Ci riprova sulla sponda di Mandragora nella seconda parte della ripresa ma senza fortuna. Anche se non è tra i marcatori è comunque tra i migliori, 7

Dal 43'st ZANIOLO - S.v.

PALLADINO - Conferma dieci undicesimi del blocco che ha battuto il Panathinaikos, unica novità l’inserimento di Pablo Marì al centro della difesa. Dopo un avvio molto coperto i suoi passano alla prima occasione, sugli sviluppi di un corner che Gosens tramuta nel gol dell’uno a zero, e di lì a poco raddoppiano con Mandragora. All’intervallo il doppio vantaggio è meritato anche perché i suoi non rischiano nulla. La ripresa si apre nel migliore dei modi con il tris firmato Gudmundsson poi è praticamente accademia con gli ingressi di Comuzzo e Beltran per Ranieri e Gudmundsson e poi di Folorunsho, Adli e Zaniolo per uno strepitoso Fagioli oltre a Cataldi e Kean. Dopo giovedì sera infila un successo bis tanto importante quanto prezioso, per la classifica certo ma anche per lui e quello che potrà essere il suo futuro, 7