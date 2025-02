Live Fiorentina-Inter 3-0: rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

22.32 - Con la partita termina qui anche la diretta testuale della sfida. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.30 - Una vittoria incredibile della Fiorentina che nonostante le assenze batte 3-0 i Campioni d'Italia in carica con una prova CLAMOROSA. Decidono le reti di Ranieri e di Kean, in gol due volte, con un Franchi in visibilio.

90' +7' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA SCHIANTA L'INTER AL FRANCHI DOPO UNA PARTITA PAZZESCA! 3-0 VIOLA.

90' +6'- L'arbitro ancora non fischia.

90' +5' - Si aspetta ormai solo il fischio finale. Apoteosi viola al Franchi!

90' +2' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Beltran e Kean, dentro Cataldi e Caprini.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Dimarco sbaglia totalmente un passaggio all'indietro e Kean come una pantera si avventa sul pallone, calcia di prima e Sommer fuori dall'area non può nulla: che serata al Franchi!

90' - GOOOOLLLLLLL!!!!!! GOOOOOOOOLLLLL!!! LA FIORENTINA LA CHIUDE CON UN SUICIDIO DIFENSIVO DELL'INTER: SEGNA ANCORA MOISEEEEEE KEAAAAAAN!!

88' - Primo cambio per Palladino: fuori Gosens tra gli applausi, dentro Colpani.

87' - Clamoroso liscio di Arnautovic a un centimetro da De Gea che si trova incredibilmente il pallone in braccio.

85' - Parisi a terra. Devono entrare i sanitari. E i minuti passano...

83' - Inzaghi finisce i cambi e inserisce Asllani e Taremi. Fuori Carlos Augusto e Frattesi.

81' - Arnautovic di testa colpisce male e spara alto.

80' - Illusione del gol per l'Inter con Lautaro che sbaglia il cross e prende l'esterno della rete.

79' - Altra ripartenza viola propiziata da Kean che lancia Dodo, il brasiliano prova a ripescare l'attaccante in area ma viene ostacolato da Bisseck.

77' - Parisi tira con il mancino da lontano ma Sommer è attento e blocca facilmente.

75' - Dimarco prova il gol da centrocampo con De Gea fuori dai pali ma il portiere spagnolo rientra in tempo e salva sulla linea.

73' - Riprende il gioco con Barella che prova il tiro e calcia fuori.

72' - Botta presa al volto da Pongracic: devono entrare in campo i sanitari.

70' - Inzaghi ne cambia tre intanto: dentro Arnautovic, Barella e Dimarco, fuori Bastoni, Mlhitaryan e Calhanoglu.

69' - Giallo per Kean che si è tolto la maglia nell'esultanza sfrenata.

68' - Il Franchi esplode totalmente alla rete di Kean che di testa batte Sommer su cross al bacio di Dodo. Che bolgia!

68' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! GOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! HA SEGNATO MOISE KEAN!!

66' - Fiorentina che non molla di un centimetro: che atmosfera al Franchi!

62' - Proprio Ranieri ferma Lautaro Martinez al tiro in area.

60' - Un grandissimo gol del capitano della Fiorentina: Mandragora crossa al bacio da corner e al centro dell'area sbuca Ranieri che al volo di mancino buca Sommer. Franchi e Fiorentina completamente impazziti di gioia!

60' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! GOOOOOOLLLL!!!! LA SBLOCCA RANIERI!!

58' - L'Inter continua nel suo possesso palla prolungato, la Fiorentina attende in difesa.

54' - Lautaro colpisce con il destro in mischia in area ma spara anche lui alto.

51' - Kean spara in curva di sinistro su un passaggio di testa di Dodo.

49' - Dopo un minuto di cure mediche per Comuzzo riprende il gioco.

48' - Comuzzo salva di testa su un cross dalla sinistra. Fallo sul difensore centrale della Fiorentina.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun cambio nelle due squadre, batte l'Inter.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +4' - Punizione infinita dell'Inter dopo un battibecco Ranieri-Lautaro. Il pallone termina a De Gea.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

45' -Thuram ci prova di testa svettando su Ranieri ma spara alto.

42' - Entra in campo lo staff medico per Mandragora che ancora non si è ripreso dal colpo di testa precedente.

40' - Mandragora salva di testa una punizione di Calhanoglu dalla sinistra. Brivido per De Gea.

39' - Cos'ha sbagliato Dodo!! Kean lavora alla grande un pallone e lancia il brasiliano che fa tutto bene e calcia da vicinissimo ma non c'entra la porta: il pallone esce di un soffio e il Franchi si dispera.

37' - La Fiorentina dopo il gol annullato all'Inter sta giocando meglio e con Dodo prova un'altra conclusione dal limite. Respinta.

34' - Clamorosa occasione per Kean! Ma cosa ha preso Sommer... Colpo di testa da due passi dell'attaccante su cross di Parisi, lo stadio è già pronto ad esultare ma il portiere nerazzurro con il piede respinge. Forse Kean poteva angolare di più ma lo svizzero è stato perfetto.

32' - GOL ANNULLATO! FUORIGIOCO DI CARLOS AUGUSTO.

31' - La Fiorentina si addormenta su un cross allontanato dall'area, Bastoni butta in mezzo un pallone e Carlos Augusto da due passi non sbaglia. Il VAR è al lavoro per valutare la posizione del giocatore.

31' - GOL DELL'INTER. CARLOS AUGUSTO SEGNA DA DUE PASSI.

30' - Prosegue l'assedio dell'Inter che batte una serie di cross.

29' - Serie di batti e ribatti pericolosissimi, alla fine Ranieri alza in corner su conclusione di Frattesi.

28' - Fallo di Richardson su Thuram per gamba tesa al limite dell'area sinistro. Ottima occasione per l'Inter.

24' - La prima sortita offensiva della Fiorentina è affidata a Parisi che servito da Dodo prima prova a servire Kean che non ci arriva per poco, poi raccoglie il cross dello stesso Kean ma il suo passaggio viene deviato e termina tra le braccia di Sommer.

23' - Nulla di fatto dal corner con Bisseck che colpisce male e spedisce fuori.

22' - Bastoni! Uno-due che libera il difensore, Ranieri è bravissimo a salvare in scivolata sulla conclusione. Palla in corner.

20' - Prima occasione per l'Inter! Lautaro Martinez viene lasciato tutto solo al limite dell'area, l'argentino prende la mira e calcia con il destro ma De Gea è attento e respinge in corner.

17' - SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato da Robin Gosens dalla rimessa laterale dalla sinistra.

Una partita strana, particolare e che si sarebbe dovuta giocare ormai due mesi fa. Fiorentina-Inter è tutto questo e molto altro: all'Artemio Franchi di Firenze va in scena il recupero della 14esima giornata di Serie A, la partita rimandata al 17' a causa del malore occorso a Edoardo Bove che oggi se la guarderà dalla panchina senza però poter mettere piede in campo. Sul terreno di gioco scenderanno invece coloro che erano in lista quel 1° dicembre e per questo per Palladino le scelte sono piuttosto forzate e l'impegno ancora più arduo. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Richardson, Mandragora, Parisi; Beltran, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Harder, Rubino, Caprini, Colpani. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Calligaris, Pavard, Acerbi, Dimarco, Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Taremi, Arnautovic, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.