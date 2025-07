Live Fiorentina-Fiorentina Primavera 6-0, segui la diretta testuale dell'amichevole

77' - Leonardelli salva su Pongracic, parando un tiro indirizzato all'angolino del centrale croato.

73' - Ancora Beltran pericoloso, stavolta dalla distanza dopo una buona giocata di Fazzini sulla sinistra. Il tiro dal limite di Beltran però finisce alle stelle.

71' - Beltran si mangia un gol non riuscendo a trovare la porta da due passi con il mancino: la conclusione di prima finisce fuori di pochissimo, ma era veramente una grande occasione.

69' - Vicino al gol anche Bianco.

67' - GOL DI FAZZINI! Due gol in due minuti per la Fiorentina che chiude il set con l'ex Empoli che mette in rete da due passi su assist di Parisi.

65' - SEGNA ANCORA NDOUR! Il 5-0 segna di mancino con un tiro dalla distanza che si infila all'angolino. Doppietta per l'ex PSG.

60' - Parisi a un passo dal gol! Bella giocata dal limite, libera il sinistro che sibila la porta e termina sul fondo.

59' - Beltran mette in mezzo un pallone dalla destra, allontanato prima che Braschi possa ribadire in porta.

58' - La punizione la calcia Sottil, centrando però la barriera.

57' - Fazzini ci prova con il mancino dal limite, ribattuto. Poi guadagna fallo dalla lunetta.

55' - SEGNA NDOUR. Fa tutto Sottil che si libera sulla linea di fondo destra e mette in mezzo un cioccolatino, che il compagno con una zampata mette in porta. Fiorentina sul 4-0.

53' - Sottil entra molto bene in area ma viene fermato al momento del tiro da Bilobrk.

50' - Prima occasione del secondo tempo per Braschi che però non conclude bene da buona posizione su assist di Sottil.

45' - RIPARTE LA SFIDA CON LA GIRANDOLA DI CAMBI.

La Fiorentina del secondo tempo rientra con tantissimi cambi. Questa la formazione del secondo tempo: Martinelli, Kouadio, Pongracic, Kospo; Sottil, Bianco, Ndour, Parisi; Fazzini; Beltran, Braschi

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. 3-0 PER LA FIORENTINA DOPO I PRIMI 45 MINUTI.

45' +1' - Fei salva ancora, stavolta su Dzeko che calcia in scivolata servito da Gudmundsson.

44' - Per fortuna dopo qualche istante si rialza Atzeni, prendendosi gli applausi dei tifosi. Nulla di grave per fortuna.

43' - Immagini preoccupanti che riguardano Atzeni, colpito da Gudmundsson dopo aver perso palla: il giovane gigliato cade a terra e richiede l'intervento medico con ampi gesti.

40' - SEGNA EDIN DZEKO! Gudmundsson serve il bosniaco al centro dell'area, il centravanti in spaccata riesce a colpire il pallone e scavalcare Fei per il 3-0 e il suo primo gol in maglia viola.

38' - Che parata di Fei su Kean! Clamorosa occasione sventata dal portierino viola su un colpo di testa da pochi centimetri dell'attaccante, servito alla perfezione da Dodo dopo un lancio millimetrico di De Gea dalla difesa.

35' - Kean stavolta non trova la porta dopo essersi liberato molto bene sul destro a giro.

34' - Gosens di testa sfiora il gol.

29' - De Gea salva su un suo errore! Il portiere pecca di superficialità e regala il pallone a Mazzeo, che calcia con il destro e costringe il portiere spagnolo alla grande parata bassa.

27' - Traversa di Gudmundsson! L'islandese calcia a botta sicura da due passi su suggerimento rasoterra di Dzeko, ma il legno alto nega il gol a Gudmundsson.

23' - Cooling break al Viola Park. Le squadre vanno nelle rispettive panchine per rinfrescarsi e ricevere ulteriori indicazioni dai due tecnici.

19' - SEGNA MOISE KEAN! L'attaccante viene fermato da Fei sul colpo di testa da due passi, poi però è il più veloce ad avventarsi sul pallone e ribadire in rete. 2-0 per la prima squadra.

16' - Dzeko prova a sorprendere Fei con un destro dalla distanza ma il portierino è attento e para il tiro.

13' - GOL DELLA FIORENTINA. HA SEGNATO DODO! Il brasiliano interrompe la ripartenza della Primavera e raccoglie l'imbucata di Pablo Marì: davanti a Fei Dodo non sbaglia con l'esterno infilando la palla in rete. La Fiorentina sblocca la gara.

12' - Grande occasione per Kean! L'attaccante arriva a tu per tu con Fei ma gli calcia addosso fallendo la prima occasione a sua disposizione.

11' - Gli applausi ora arrivano per la risposta della Primavera che con una serie di bei passaggi arriva in area, fermata solo da Comuzzo.

9' - Pregevole azione nello stretto della Fiorentina con Gudmundsson che verticalizza di prima per Kean, sponda per Gosens che ci prova in scivolata sparando fuori non di poco. Ma applausi convinti dei tifosi presenti.

7' - Prima occasione per la Fiorentina con Gudmundsson che si libera bene sulla destra e mette in mezzo un cross rasoterra potente, chiuso in corner da Sadotti.

4' - Primi minuti di studio al Viola Park. Da segnalare intanto la maglia indossata dalla prima squadra, la seconda divisa bianca. Poi il ruolo di Gudmundsson che rientra spesso lasciando Dzeko e Kean davanti.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato all'indietro da Gudmundsson.

20.01 - Scendono in campo in questo momento le due squadre, accompagnate dagli applausi dei circa 1500 tifosi presenti al Viola Park.

La prima amichevole estiva della Fiorentina sta per prendere il via! In quello che ormai sta diventando un appuntamento fisso da quando la squadra viola non va più a Moena, oggi alle ore 20 la formazione agli ordini di Stefano Pioli sfiderà la Primavera di Galloppa per una partita tutta in famiglia. Grande curiosità per vedere i primi dettami tecnici ma soprattutto tattici del nuovo allenatore gigliato, alle prese con una rosa già definita per una gran parte e con alcuni calciatori ancora da valutare. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens, Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Parisi, Pongracic, Sottil, Kouadio, Kospo, Ndour, Bianco, Beltran, Christensen, Fazzini, Braschi.

Fiorentina Primavera: Fei; Balbo, Trapani, Turnone, Sadotti; Montenegro, Mazzeo, Deli; Angiolini, Puzzou, Atzeni. Allenatore: Galloppa.

A disposizione: Dolfi, Leonardelli, Masoni, Santarelli, Bilobrk, Biagioni, Bonanno, Pisani, Pirrò, Diallo, Morazzini, Matarani, Maiorana, Bertolini.