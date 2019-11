FIORENTINA-ENTELLA, LE UFFICIALI: C'È RIBERY

Ecco le formazioni ufficiali dell'amichevole Fiorentina-Entella. Tanti i volti nuovi in campo per i viola, visti i tanti giocatori in Nazionale. in attacco ci sono Ribery, che potrà giocare anche a Verona e del quale Montella vuole verificare la forma dopo i tre turni di stop, e Boateng. In difesa tocca a Ceccherini con Venuti e Rasmussen. Il modulo dovrebbe essere infatti il 3-5-2 con Ghezzal e Dalbert esterni di centrocampo, Benassi, Cristoforo e Zurkowski centrali.

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Rasmussen, Ceccherini, Ghezzal, Cristoforo, Benassi, Zurkowski, Dalbert, Boateng, Ribery. All. montella

ENTELLA: Borra, Chiosa, Crialese, De Luca, Settembrini, Morra, Adorjan, Coppolaro, Toscano, Sernicola, Coulibaly. All. Boscaglia