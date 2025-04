Fiorentina-Celje, le formazioni ufficiali: in campo i migliori. Davanti Kean e Gudmundsson

vedi letture

Alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina sfiderà il Celje per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. I viola partono dal vantaggio maturato in Slovenia, dove la formazione di Palladino ha battuto i gialloblu per 2-1 grazie alle reti di Ranieri e Mandragora. Chi passerà il turno in semifinale affronterà la vincente del doppio confronto tra Jagiellonia e Betis Siviglia (all'andata gli andalusi hanno battuto i polacchi per 2-0). Palladino ha scelto di schierare la migliore formazione possibile per garantirsi l'approdo in semifinale. Senza Dodo e Moreno squalificati sulla corsia destra giocherà Folorunsho, mentre a sinistra ci sarà Parisi. In mezzo al campo spazio al trio titolare Mandragora, Cataldi, Fagioli, mentre davanti ci saranno Gudmundsson e Kean. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gosens, Baroncelli, Richardson, Harder, Adli, Caprini, Beltran, Romani. Allenatore: Raffaele Palladino

CELJE (4-2-3-1): Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Zabukovnik, Kvesic; Delaurier, Seslar, Svetlin; Matko. A disposizione: Kolar, Bejger, Rozman, Gobec, Zuzek, Dulca, Kouter, Lhernault, Iosifov, Edimilson. Allenatore: Albert Riera.