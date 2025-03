FirenzeViola Fiorentina-Atalanta è già iniziata: sfida tra le migliori difese e i due capocannonieri (forse)

Meno nove al rientro in campo. Nel bel mezzo della pausa nazionali, la Fiorentina non stacca il piede dall’acceleratore e continua a lavorare al Viola Park, dove tranne il martedì si è sempre allenata, anche in questa settimana di sosta. Con un pizzico di sana e doverosa spensieratezza, ieri mattina con una grigliata assieme alla famiglie, per ricaricare le pile e ripartire a mille già dal match contro gli orobici.

Fiorentina-Atalanta è già iniziata

Quando si affronteranno due squadre riconosciute dai più soprattutto per la loro produzione offensiva. Molto spesso infatti, quando si dialoga in ambiti calcistici su Viola e Dea fuoriescono elogi più per la produzione offensiva delle due squadre, che per la loro tenuta difensiva. I dati vengono sicuramente più in soccorso alla squadra di Gasperini - secondo miglior attacco del campionato - che a quella di Palladino - diciassette gol segnati in meno -, ma essendo appena più meticolosi ci si accorge facilmente che Fiorentina e Atalanta si assomigliano più, almeno in questa Serie A, per il rendimento nel non subire reti. Suona strano, ma si tratta della terza e quarta miglior difesa del torneo (a pari merito con altre squadre), pronte a sfidarsi al Franchi tra una manciata di giorni.

Sfide nella sfida

Anche per questo, Fiorentina-Atalanta offrirà sicuramente ampi spunti di discussione già dall’immediato post partita. Due compagini che si misureranno la febbre di conseguenza anche sul piano difensivo, forti di un’industria offensiva che ha ripreso a incidere eccome ultimamente, con i due capocannonieri dell’attuale Serie A. Uno dei due però potrebbe dare forfait, visto che Mateo Retegui ha lasciato il ritiro dell’Italia in questi giorni proprio per un problema muscolare, se pur di lieve entità. Non mancherà invece Moise Kean, anche ieri positivo nella prova della Nazionale sconfitta dalla Germania, come a mandare un messaggio a distanza al compagno assente. Da capire anche come si schiererà Palladino, se confermerà la difesa tre che tanto ha convinto finora o se, in base a come arriverà Gasperini in attacco, tenterà di riabbracciare l’assetto a quattro. Quel che è certo, come ribadiva stamani il capitano Ranieri, è che la Fiorentina si è rimessa in gioco come meglio non poteva proprio prima della sosta, ed è attualmente “in ballo” sul fronte campionato e Conference. Non le resta che ballare.