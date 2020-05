FIORENTINA ANCORA IN ATTESA DEL PROTOCOLLO, MA NON È LA SOLA...

Dopo la sospensione della Serie A, avvenuta il 9 marzo, e dopo il lungo intervallo sembra sempre più vicina la ripartenza del calcio. In seguito alla spinta di alcuni governatori regionali che avevano già approvato una ripartenza allargata ai calciatori, il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha dato l'accelerata finale e da oggi, 4 maggio 2020, sarà possibile riprendere gli allenamenti individuali nei centri sportivi. Il Viminale, infatti, ha emesso la seguente nota: "È consentita, anche agli atleti di discipline non individuali l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza e rispettando il divieto di assembramento".

Molte squadre di Serie A sono già pronte a ripartire con gli allenamenti individuali. Tra le big la prima sarà l'Inter che dalla giornata di domani si allenerà, a gruppi differenziati, alla Pinetina. Stessa cosa faranno anche Juventus e Bologna, anche se i bianconeri non hanno ancora tutta la rosa a disposizione. Milan, Napoli, Roma e Lazio riapriranno tutto solo dopo aver eseguito tutti i tamponi.

Ovviamente, però, non tutte le società sono disposte a riprendere gli allenamenti. La Fiorentina, infatti, nonostante il centro sportivo Davide Astori sia già pronto ad accogliere i calciatori a scaglioni e che la struttura sia stata sanificata, ha bisogno di un protocollo ben preciso che persegua il fine ultimo della sicurezza sanitaria. In queste ore stanno lavorando a questo protocollo molto dettagliato che sarà emanato nelle prossime ore attraverso il sito istituzionale del ministero. Vari club hanno già deciso di prendere la stessa posizione dei viola tra cui il Cagliari, l'Udinese, la SPAL e il Genoa. Per quanto riguarda invece Torino e Sampdoria non sono ancora state prese decisioni ufficiali.