FirenzeViola Fazzini o Gudmundsson? E il dubbio su Mari e Nicolussi Caviglia

Stefano Pioli arriva alle ore precedenti la partita contro il Bologna alle ore 18 al Franchi con ancora pochissimi ballottaggi in mente. L'idea è quella di dare continuità alla squadra vista contro il Milan e per questo ci saranno pochi cambi rispetto a una settimana fa. I principali dubbi sono legati a come gestire le energie soprattutto per i giocatori che farebbero tre partite in una settimana e per questo bisogna fare atttenzione alla gestione di Pablo Marì e Nicolussi Caviglia.

Il grande ballottaggio è in attacco

Recuperati Moise Kean e Robin Gosens, Pioli deve ancora sciogliere il dubbio su chi giocherà al fianco dell'attaccante classe 2000 contro il Bologna. Il ballottaggio si è ridotto a due calciatori, Fazzini e Gudmundsson, con l'ex Empoli in leggero vantaggio rispetto all'islandese nonostante il gol in Conference League. A centrocampo invece pronto a giocare ancora Fagioli insieme a Mandragora nel ruolo di mezzale.

La gestione di Pablo Marì e Nicolussi Caviglia

In difesa torneranno dopo il riposo in Conference il capitano Ranieri e Pongracic nei tre che saranno completati con tutta probabilità da Pablo Marì anche se la stanchezza dello spagnolo potrebbe portare Pioli a schierare Comuzzo al centro della difesa. A centrocampo ancora spazio a Nicolussi Caviglia, nel caso l'ex Venezia non dovesse essere al meglio spazio a Ndour con Mandragora nel ruolo di regista.

Queste le probabili formazioni della sfida:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumí, Heggem, Juan Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Fabbian, Orsolini; Castro