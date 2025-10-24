FirenzeViola Fagioli-Nicolussi Caviglia si può fare: a Vienna prove d'intesa con il doppio play

Nel tardo pomeriggio di ieri la Fiorentina è tornata alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Milan in campionato. Lo ha fatto a Vienna contro il Rapid in Conference League. Un successo che, oltre a garantire tre punti importati nella classifica del girone unico della terza competizione continentale per club, potrebbe ridare fiducia e morale alla formazione di Pioli in vista del match di Serie A contro il Bologna in programma domenica pomeriggio al Franchi. Oltre alla vittoria, al clean sheet e al ritorno al gol di Dzeko e Gudmundsson, una delle migliori notizie della serata austriaca della Fiorentina è stata la prestazione di Nicolò Fagioli e la sua intesa in mezzo al campo con Nicolussi Caviglia.

Prove di doppio play

Probabilmente anche in vista del delicatissimo match di domenica contro il Bologna Stefano Pioli ieri pomeriggio ha optato per una formazione iniziale con ampie rotazioni. Viti per Ranieri in difesa, Parisi e Fortini sulle corsie esterne, Ndour al posto di Mandragora in mediana e la coppia Dzeko-Piccoli in avanti. Una delle scelte più intriganti però è stata quella di continuare, dopo la sfida di San Siro, con l'esperimento doppio play a centrocampo con Fagioli accanto a Nicolussi Caviglia. I due ex giocatori della Juventus hanno dimostrato di trovarsi bene insieme, hanno dialogato spesso con il pallone e si sono interscambiati più volte la posizione. Una soluzione, quella del doppio play, che ieri sera, al netto di un avversario non certo di primissimo ordine, ha sicuramente funzionato. Fagioli è sembrato a suo agio nel ruolo, in cui lo aveva schierato anche la passata stagione Palladino, di mezzala di regia. Il classe 2001 è apparso più libero, anche mentalmente, di esprimere tutte le sue qualità tecniche e dopo i passi avanti mostrati contro il Milan ieri è stato tra i migliori in campo della serata.

Domenica tornerà Mandragora

Accanto ai due ex calciatori della Juventus ieri pomeriggio ha giocato Cher Ndour. Il centrocampista classe 2004 è andato a segno per la seconda volta consecutiva in Conference League dopo il gol del definitivo 2-0 contro il Sigma Olomouc. L'ex Psg si sta dimostrando sempre di più, considerando anche le ottime prestazioni nel play-off contro il Polyssia, l'Uomo-Conference dei viola, un po' come Barak per la prima Fiorentina di Italiano. In campionato per adesso Ndour sta trovando poco spazio e domenica contro il Bologna dovrebbe tornare dal primo minuto Mandragora. Insomma un giocatore di sostanza che possa dare quantità ad una linea mediana con il doppio-play Fagioli-Nicolussi Caviglia. Per adesso il titolare è Mandragora, capocannoniere dei gigliati in Serie A con due reti, ma con le sue prestazioni in Europa Ndour sta provando a scalare le gerarchie.