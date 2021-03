EYSSERIC E BORJA DAL 1', A DESTRA MALCUIT

Vigilia non banale quella che si è vissuta in casa viola. Con il Parma in arrivo Prandelli ha guidato un allenamento fondamentale per capire come sopperire alle assenze, e del resto molte scelte paiono obbligate seppure il tecnico non escluda novità, magari ripescando Callejon. Più o meno mentre la squadra sosteneva la rifinitura fuori dai campini i tifosi invitavano tutti al riscatto, lanciando messaggi che testimoniano una stanchezza e un'elettricità crescente. A completare lo scenario le voci che renderebbero la panchina di Prandelli ancora più traballante nel caso di un risultato negativo.

Ce n'è abbastanza per capire quanto siano importanti i punti in ballo oggi, e anche senza Ribery e Kouame la speranza è che Vlahovic torni a pungere. A sostegno del serbo dovrebbe esserci Eysseric seppure la sorpresa Callejon non sia del tutto da escludere, quanto a Bonaventura lo spazio potrebbe esserci solo a partita in corso. Anche perchè in mezzo, dove mancherà Castrovilli, è Borja Valero il candidato a completare il reparto con Pulgar e Amrabat, mentre se a sinistra è confermato Biraghi a destra tornerà dal 1' Malcuit. Infine la difesa con il terzetto di sempre Milenkovic, Pezzella, Quarta.

La squadra di D'Aversa arriva dalla sconfitta con l'Inter che ha comunque regalato qualche indicazione positiva, intanto davanti è confermato Karamoh con Man e Kucka favoriti nei ballottaggi del tridente. L'ex Kurtic va a centrocampo con Hernani e Brugman, menre dietro i centrali saranno Gagliolo e Bani con Osorio sulla destra e Pezzella sulla sinistra. In panchina la truppa di attaccanti guidata da Gervinho oltre a Inglese, Pellè e Mihaila.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi, Eysseric, Vlahovic

PARMA (4-3-3): Sepe, Osorio, Bani, Gagliolo, Giu.Pezzella, Hernani, Brugman, Kurtic, Kucka, Karamoh, Man