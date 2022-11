EX, ATTUALI E METEORE: TUTTI I VIOLA ALLA COPPA DEL MONDO

Ci sarà anche un po’ di Fiorentina nel campionato del mondo 2022. La rassegna iridata del Qatar scatta oggi alle 17, ma vedrà protagonisti anche molteplici elementi a tinte viola. Non solo calciatori che vestono attualmente la maglia gigliata, ma anche ex conoscenze o semplici meteore passate da Firenze per poi esplodere in altri contesti.

Procedendo per gironi, il raggruppamento C è il primo che tira dentro di sé anche la Fiorentina: si daranno battaglia infatti Polonia e Argentina. Nei polacchi riscontriamo il viola con Zurkowski, il cui Mondiale potrebbe incidere fortemente nel proprio destino, e il fresco ex Piatek. Tra le fila dell’Albiceleste è presente invece German Pezzella, ex capitano della Fiorentina ora al Betis Siviglia.

Passando al girone D, quello dei campioni del mondo in carica della Francia, si sfideranno invece due giocatori che proprio in riva all’Arno sono stati compagni di squadra: Veretout nei transalpini, uno degli elementi di spicco nella Fiorentina di Pioli che si è ritrovato in questa stagione a Marsiglia, e Norgaard nella Danimarca, nella cui parentesi a Firenze non lasciò particolarmente il segno.

Poi il gruppo G. Si appresta ad essere uno dei più divertenti del torneo, viste le compagini, con la Fiorentina rappresentata in varie sfaccettature. Dagli attuali Milenkovic e Jovic all’ex centravanti viola Vlahovic nella Serbia, al Brasile di Pedro, solo comparsa nel capoluogo toscano e adesso bomber prolifico nel Flamengo. A proposito di ex attaccanti gigliati, nella Svizzera riscontriamo Seferovic, ora al Galatasaray dopo anni passati a suon di gol tra Germania e Portogallo. Altro elvetico che ha indossato il viola è Edimilson Fernandes, in forza adesso al Mainz.

Infine, l’ultimo girone, il gruppo H. Quello dell’Uruguay, altra selezione dove la Fiorentina viene in qualche modo identificata. Fanno parte della Celeste, infatti, l’ex regista viola Torreira insieme a Vecino, mentre nel comparto difensivo è presente Caceres, anch’esso passato da Firenze.