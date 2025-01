FirenzeViola Emergenza centrocampo, Palladino deve "inventarsi qualcosa". Folorunsho in mediana?

vedi letture

La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Genoa con una situazione delicata a centrocampo, come sottolineato dallo stesso allenatore Raffaele Palladino in conferenza stampa. Il tecnico viola ha evidenziato le difficoltà legate a un'emergenza mediana che, per il momento, limita le opzioni a disposizione della squadra. Le scelte per il reparto centrale sono infatti ridotte ai minimi termini: a disposizione ci saranno solo Mandragora e Richardson, due giocatori che, fino ad oggi, hanno avuto poche occasioni di giocare insieme dal primo minuto.

La strana coppia Mandragora-Richardson

Danilo Cataldi, uno degli elementi fondamentali della mediana viola, sta cercando di recuperare in extremis da un infortunio, ma non c'è certezza che possa partire titolare contro il Genoa. Dall'altra parte, Palladino deve fare i conti anche con la squalifica di Yacine Adli, il che limita ulteriormente le soluzioni in quel settore di campo. Mandragora e Richardson attualmente sono gli unici due calciatori in grado di partire titolari nel cuore del centrocampo. Una strana coppia la cui intesa è un'incognita dato che i due hanno giocato insieme dal primo minuto solo due volte finora, in Conference League, contro il LASK e il Vitoria Guimaraes. Contro l'Apeol Nicosia invece entrambi erano in campo contemporaneamente, ma il centrocampista marocchino giocava più avanzato.

Palladino può adattare qualcuno: Folorunsho in mediana?

L'assenza di Adli e l'incertezza sul recupero di Cataldi mettono una pressione enorme su Mandragora e Richardson, che si troveranno ad affrontare una sfida "tra le più importanti dell'anno", così definita dal tecnico viola quest'oggi in conferenza, che poi ha aggiunto "in mediana devo essere bravo a inventarmi qualcosa di nuovo. Ho Mandragora o Richardson ma posso anche adattare qualcuno". Un possibile scenario quindi potrebbe anche vedere quindi agire Folorunsho in mediana, insieme a uno dei due interpretati sopra citati. L'ex Lazio infatti è stato impegnato in quella zona di campo nei concitati minuti finali di Monza e a dirla tutta ritroverebbe anche la sua posizione naturale.