DA UNO SHOW ALL'ALTRO

I ben informati raccontano che Rocco Commisso, oltre a presenziare alla conferenza stampa di questo pomeriggio sugli sponsor alla presenza di Franck Ribery, abbia in programma anche un’altra sorpresa, legata a un nuovo innesto di mercato. Magari la notizia ufficiale non arriverà oggi (anzi, è probabile che ciò non avvenga) eppure la sensazione è che il numero uno di Mediacom sfrutterà il suo terzo soggiorno fiorentino per regalare alla sua seconda città una nuova ondata di entusiasmo. Non è un caso che domani sera, in occasione del debutto in campionato contro il Napoli, Commisso potrebbe inizialmente assistere dalla partita direttamente dalla curva Fiesole, il cuore pulsante del tifo viola.

Dopo la notte di FR7, dunque, Firenze si prepara a un altro show, stavolta con il grande capo. Che oltre ad un fitto programma di impegni (è previsto anche un nuovo contatto a breve con il Comune per discutere del tema stadio) potrà dedicarsi a pieno alla Fiorentina seguendo passo passo gli ultimi movimenti di mercato e viaggiando con la squadra anche a Genova il prossimo primo settembre in occasione della trasferta di Marassi, quella che potrebbe segnare il debutto in maglia viola di Franck Ribery (domani sera il francese dovrebbe andare in panchina ma è probabile che non scenderà in campo). In riva all’Arno sono tutti pronti per altri dieci giorni di scintille.