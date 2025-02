Da Fagioli a Zaniolo: come stanno i nuovi arrivati in vista dell'Inter

Che Fiorentina-Inter e Inter-Fiorentina a soli 4 giorni di distanza sarebbero state due partite completamente diverse lo si sapeva da quando il regolamento, con una regola astrusa, non ha permesso di schierare i nuovi arrivati nel recupero di giovedì sera. Poco male per Palladino che è riuscito a fare di necessità virtù e ha portato a casa una vittoria che ha reso pazza di gioia la piazza di Firenze. Superata la sbornia del 3-0 rifilato agli uomini di Inzaghi però, è già tempo di pensare al prossimo impegno e alla partita che lunedì sera a San Siro suonerà tanto come la rivincita possibile per i Campioni d'Italia, feriti e desiderosi di vendetta dopo essere stati asfaltati al Franchi.

Arrivano i nuovi

Il dettaglio principale che spariglia le carte in tavola è il fatto che la Fiorentina potrà così contare sui nuovi acquisti e schierare perciò in campo una squadra che si prospetta totalmente diversa rispetto a quella vista giovedì sera al Franchi. Folorunsho potrà tornare nella posizione nella quale tanto bene ha fatto da quando è arrivato dal Napoli, ma anche Fagioli, Zaniolo, Ndour e forse Pablo Marì potranno dare un apporto anche solo dalla panchina in una partita che si prospetta un'altra battaglia fondamentale per il campionato di Fiorentina e Inter.

Come stanno i nuovi

Saranno fondamentali l'allenamento di oggi e quello di domani per capire in che misura i nuovi potranno dare una mano a Palladino. Detto di Folorunsho sulla cui presenza dall'inizio a meno di acciacchi dell'ultim'ora non ci sono dubbi, gli altri quattro andranno valutati ora per ora. Il giocatore su cui c'è più attenzione è l'ultimo arrivato Nicolò Fagioli, non solo perché parlerà oggi in conferenza stampa ma anche perché se sta bene può partire subito in campo. Adli non è al meglio al pari di Cataldi, per questo nuova linfa in mezzo al campo potrebbe essere fondamentale.

Più indietro nelle gerarchie sia Zaniolo che Ndour: per il primo si prospetta un ruolo da sostituto nel finale per il suo esordio in maglia Fiorentina, per il centrocampista classe 2004 invece ci sarà tempo. Situazione ancora diversa per Pablo Marì, ancora alle prese con qualche fastidio fisico: per lui l'obiettivo è quello intanto di rientrare tra i disponibili.