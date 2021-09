DA ESUBERO A JOLLY, AMRABAT ATTENDE L'OCCASIONE DAL 1'

Se nel centrocampo della Fiorentina, pur non essendoci dei titolari fissi, abbiamo capito rifacendoci a minutaggi che i preferiti sono più o meno sempre i soliti Bonaventura, Pulgar, Torreira e Duncan, c'è però anche chi partendo da esubero ha comunque avuto modo di ritagliarsi un ruolo da jolly. Parliamo di Sofyan Amrabat, che in questo inizio di campionato ha già lanciato più di un segnale incoraggiante a mister Vincenzo Italiano. La trasferta di domenica scorsa a Udine è stata una conferma in tal senso.

Il marocchino, entrato al ventesimo del secondo tempo, ha approcciato la sfida in modo positivo, specie in termini di palloni recuperati, che in media, adesso, risultano 3 a partita. Numeri anche migliori, per dire, del più impiegato Duncan (2 i suoi recuperi a match), tanto più considerando che di presenze all'attivo, Amrabat, ne conta 4 e mai dal primo minuto: anzi, tolto il giovane Bianco, il classe '96 risulta ad oggi l'unico centrocampista a non essere ancora stato chiamato in causa da titolare.

Probabilmente i tempi non sono ancora maturi per vedere l'ex Hellas Verona in campo dall'inizio, soprattutto perché il tecnico era stato chiaro sul suo conto, ribadendo come si trattasse di un caso in lavorazione - "Il ragazzo ha dato grande disponibilità, è rimasto felicissimo di continuare con la Fiorentina, però per le regole e alcuni principi relativi ai movimenti dovrà essere bravo ad applicarsi rapidamente" - ma, se tanto ci dà tanto, nelle rotazioni di partenza rientrerà presto anche lui.