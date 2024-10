DA BELTRAN A COLPANI: CHI SOSTITUIRA' GUDMUNDSSON

FirenzeViola.it

L'infortunio di Gudmundsson è una notizia che non ci voleva in casa Fiorentina, dove Palladino e il suo staff pensavano finalmente di aver trovato la quadra giusta con l'islandese al fianco di Kean e Colpani e Bove in supporto sulle fasce. L'apporto dell'ex Genoa alla causa viola non è neanche in discussione, ma basta qualche numero per capire come fin qui ci sia stata una Fiorentina senza Gudmundsson, capace di raccogliere 5 pareggi e una sconfitta in sei partite, e una Fiorentina con l'islandese in campo, che in cinque partite ha trovato 4 vittorie e 1 pari. La differenza è evidente, ma ormai è inutile piangere per l'infortunio e anzi, lo stesso Palladino è stato il primo già in questi giorni a lavorare per capire come sostituire al meglio il grande acquisto estivo viola.

Tutte le strade portano a Beltran

L'indiziato numero uno è presto detto e porta a quel Lucas Beltran capace di spuntare quasi all'improvviso a Lecce e conquistare tutti con la voglia di fare e con la qualità che non è mai stata in discussione. Dopo oltre un anno a Firenze ancora non è riuscito a trovare quella continuità che ne ha fatto un pilastro del River Plate, ma l'occasione migliore gli è arrivata quasi per caso in questi giorni e lui non vuole buttarla: complice un'altra preparazione saltata, le prime partite della stagione non erano state particolarmente positive per l'argentino ma da Lecce è iniziato un altro campionato. Il ruolo di Gudmundsson, al fianco della prima punta, è quello che gli è più congeniale, ora deve solo riuscire a capire come sfruttare al meglio e più spesso le sue qualità, e diventare così un pilastro anche della Fiorentina.

Poi ci sono gli altri, da Kouame ad Adli

Le altre soluzioni possibili da qui a quando tornerà Gudmundsson (anche nella migliore delle ipotesi, non prima della prossima sosta) le ha elencate lo stesso Palladino ieri in conferenza stampa. "Possono giocare in molti in quella posizione, Beltran, ma anche Kouamè, Adli e pure Bove", ha detto il tecnico aprendo dunque a nuove soluzioni. Perché se l'ipotesi Kouame al fianco di Kean è stata già provata in qualche spezzone di gara in stagione, pensare a portare più avanti due giocatori come Adli o Bove stuzzica la fantasia di Palladino e del suo staff. Senza contare poi che se dovessero dimostrare di essere in condizione, ci potrebbero essere nuove chance in quel ruolo per Ikoné e Sottil. Infine non va scartata l'ipotesi Colpani che dopo aver ritrovato il gol potrebbe anche ritornare in una posizione che ha spesso interpretato nella sua carriera. Non resta che aspettare dunque, tenendo sempre incrociate le dita affinché Gudmundsson possa tornare il prima possibile, ma con una fiducia rinnovata in chi potrà sostituire l'islandese.