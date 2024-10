GUDMUNDSSON, Il report di ACF e cosa succede ora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quella appena conclusa è stata la giornata in cui si è definitivamente capito cosa è accaduto ad Albert Gudmundsson, uscito per infortunio dalla trasferta di Lecce dopo pochi minuti per un problema muscolarer. La Fiorentina ha condiviso il report dopo gli esami svolti a 4 giorni dalla partita all'attaccante islandese, evidenziando una lesione tra il primo e il secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra.

Tempi di recupero che si allungano dunque, con il giocatore che certamente non sarà a disposizione prima della sosta e forse neanche contro il Como al ritorno dalla pausa per le nazionali: per Gudmundsson si parla di almeno un mese di stop e nel mirino c'è il rientro entro il 24 novembre ma non è affatto scontato. Tutto sulle spalle di Lucas Beltran dunque, pronto a trovare continuità dopo l'inizio non particolarmente positivo di stagione.