COMMISSO: "STADIO NON SI FACEVA SENZA ACF. VIOLA PARK? I TEMPI..."

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a margine di un incontro presso Palazzo Vecchio a Firenze con alcuni studenti americani che inizieranno a studiare in città in questi giorni. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Nel corso di questo incontro cercherò di portare avanti la vostra Firenze con parole belle e speriamo che, come ho fatto io molti anni fa, questi studenti ritorneranno sempre qui".

Lei lascerà un'impronta indelebile, anche solo per il Viola Park.

"Pure per lo stadio. Anche se non ci metto io i soldi in prima persona, senza che la Fiorentina si fosse messa a lavorare fin dal primo giorno in cui sono arrivato, lo stadio non si faceva".

Entro aprile il Viola Park sarà finito?

"Vediamo cosa succede, io voglio lì la prima squadra da maggio o giugno".

Ha già parlato con Nardella?

"Non ci ho ancora parlato, lui non sarà qui stasera ma un giorno di questi, prima di partire, parlerò con lui".