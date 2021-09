COMMISSO: "SPERO CHE VLAHOVIC RINNOVI. ALCUNI CLUB PENALIZZATI DALLE NAZIONALI"

A margine di un sopralluogo andato in scena con la stampa questa mattina a Bagno a Ripoli, dove sorgerà il nuovo centro sportivo della Fiorentina "Viola Park", il presidente Rocco Commisso ha parlato ai media presenti: "Ci vuole tempo, speriamo che nei prossimi tre mesi non piova molto, così gli operai possono lavorare. Voglio ringraziare il sindaco Casini, Marco Casamonti, Giovanni Nigro, la mia famiglia e Joe Barone. Stiamo andando avanti. La vostra Fiorentina non ha mai avuto una sede di proprietà, mentre questa sarà anche la prima per le donne in Italia. Sarà una bella cosa, un orgoglio per i fiorentini".

E' contento della nuova squadra?

"Sono felice, fino ad oggi (ride, ndr). Ho parlato con Italiano: questi giocatori che vanno via in Sudamerica, Africa... Non è possibile che ci fanno giocare il sabato quando loro tornano il venerdì. Bisogna fare qualcosa, le squadre che giocano in Champions non devono avere vantaggi".

L'ha sorpresa la permanenza di Vlahovic?

"No, io credo che voglia restare e spero che si rifaccia il contratto. Ora vediamo quando ritorna, speriamo che stasera giochi. A proposito di nazionali, ho parlato anche con Amrabat e Maleh. Quest'ultimo l'ho sentito già quando era in Guinea, mentre Amrabat una volta tornato in Marocco".

Le ha fatto piacere la visita di Gravina?

"L'ho invitato e ha detto subito sì, come Dal Pino. Sono rimasti impressionati dal nostro investimento privato e secondo Dal Pino dovrebbero esserci degli incentivi. Ha ragione".

Ha qualche rimpianto dal mercato?

"Ci sono i negativi e positivi, ma non ho rimpianti".

Si respira un'atmosfera diversa in casa viola.

"I giornalisti sono più bravi (ride, ndr). L'anno scorso dicevamo tutti che la squadra era più forte dell'anno prima, ma poi è andata come è andata. Quindi io guardo una giornata alla volta, la mia sicurezza è che abbiamo un bravissimo allenatore. I ragazzi sono tutti coesi, mangiano insieme, si vogliono bene. Tutti questi investimenti certamente non li vogliamo buttare via, speriamo di fare un bel campionato".

La incuriosiscono i progetti di restyling del Franchi?

"A settembre 2019 abbiamo presentato un progetto per ristrutturarlo, l'unica cosa importante è che le curve si rimuovano e si avvicinino al campo. Perché come sono oggi, mi dispiace dirlo, ma sono brutte. Poi deve essere coperto lo stadio e serve pure qualcosa sul commerciale. Mi aveano detto di no, ora coi soldi loro possono fare quello che vogliono. Credo però che un giorno di questi verranno a domandarmi cosa possiamo fare. Abbiamo avuto incontri con Nardella a maggio, ora aspettiamo di vedere che succede con questi bandi".