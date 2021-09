COMMISSO: "RINNOVO VLAHOVIC? IL TEMPO STA PER SCADERE: SI STA PRENDENDO GROSSI RISCHI"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai media presenti, direttamente da Coverciano per il Premio Nereo Rocco organizzato dalla Settignanese. Questo le parole del patron viola sul rinnovo di Vlahovic: "Da mesi stiamo lavorando su questo affare, sono uscite cose che non esistevano. Un giorno parlo con Dusan che mi dice che si concentra solo sul campo e di parlare col procuratore, ieri ho parlato con l'agente che mi ha detto che ne devo parlare con Dusan. Qui a Firenze siamo professionisti e facciamo le cose sul serio, aspetto che il procuratore venga qui per trattare perché è la cosa giusta da fare. Vlahovic si deve concentrare sul campo, ma il procuratore che fa gli interessi del giocatore deve venire qui a Firenze per trattare il suo giocatore. La cosa certa è che in caso di firma, sarà la più alta cifra mai data ad un giocatore nella storia della Fiorentina. Io l'ho detto a Dusan: lui si sta prendendo un grande rischio. Noi gli abbiamo offerto un contratto di cinque anni a cifre elevate, di loro si arriva quasi a 40 milioni. Mi sto un po' infastidendo, la Fiorentina non è solo me e neanche solo Vlahovic. C'è tutta la squadra e tutto il gruppo, e qualcuno che cerca di distrarre questo gruppo. Io spero che il rinnovo si faccia nel più breve tempo possibile, perché ho avuto tanta pazienza su questa vicenda. Avevo detto che se ne sarebbe parlato dopo le nazionali ma invece non è successo nulla".

Sul procuratore di Vlahovic: "Spero che loro rispettino la città, i tifosi, la squadra e Rocco. Ho fatto un grande sforzo per offrire ad un ragazzo un rinnovo del genere e con lui ho veramente un bel rapporto. Ho fatto con lui anche i palleggi e dopo lui ha iniziato a segnare (ride, ndr).

Sul Napoli: "Sono ottimista, secondo me i ragazzi faranno una buona partita. Il Napoli ha una bella squadra. Non vorrei più vedere gli episodi di Bergamo che sono capitati a Vlahovic, noi rispettiamo gli altri e vogliamo rispetto".