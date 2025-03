FirenzeViola Commisso è tornato in città: tra campo e politica, il programma del presidente

Rocco Commisso è tornato a Firenze. Una splendida notizia in vista della ripresa del campionato, col proprietario della Fiorentina che tornerà allo stadio contro l'Atalanta per stare vicino alla squadra e in special modo a Palladino, allenatore che ha fortemente difeso nel corso della crisi di risultati viola.

Incontri in vista

Il patron manca in città da diversi mesi (l'ultima visita a settembre), ma il suo ritorno in Italia era già stato previsto in pieno inverno. Un programma ben preciso che coinvolgerà il presidente non solo in ambito tecnico, ma anche in ambito politico. Commisso incontrerà presto dal vivo la sindaca Funaro e il sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti in chiave Viola Park. Si farà aggiornare sul cronoprogramma dei lavori del Franchi, anche perché, secondo i piani dello stesso Comune, il coinvolgimento della Fiorentina non si dovrebbe fermare a spettatore interessato.

Momento decisivo

Ovvio che la presenza di Commisso e di sua moglie Catherine sia uno sprono in più per l'intera squadra. Ed arriva in un momento decisivo della stagione visto i big match contro i bergamaschi oggi, contro il Milan sabato prossimo e chiaramente anche il percorso in Conference che resta in cima alle priorità della società e soprattutto dello spogliatoio. Un ritorno che i 20mila del Franchi oggi potranno salutare con un caloroso abbraccio, vista la lunga assenza sicuramente non legata solo a questioni di lavoro.