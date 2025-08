FirenzeViola Nottingham-Fiorentina 0-0, i più: Dodò si conferma, Ndour in crescita, il solito De Gea

Profondamente diversa, rispetto alla prima uscita inglese contro il Leicester, la Fiorentina titolare che Pioli sceglie per la seconda amichevole estera contro il Nottingham Forest. L'allenatore non abbandona il 3-4-2-1 affidando a Ndour e Fagioli la regia e confermando il tridente pesante con Gudmundsson, Dzeko e Kean. Nel primo tempo le squadre si equivalgono con un paio di occasioni dei padroni di casa sventate da De Gea e con Ndour e Kean pericolosi tra i viola (nell'occasione sprecata dalla punta poi Dodò centra una traversa). Nella ripresa i viola alzano il baricentro e il match si fa anche più ruvido (Ranieri finisce tra gli ammoniti) prima che Pioli stravolga la formazione inserendo i vari Marì, Kouadio, Viti, Fazzini, Richardson, Fortini, Parisi, Sabiri e Braschi, ma alla fine il risultato non cambia nonostante una buonissima occasione creata dall'inedita coppia Richardson-Braschi.



Indicazioni comunque positive, confermate da alcune prestazioni dei singoli da sottolineare:

De Gea - L’aria inglese gli fa bene e si vede alla prima uscita dopo che aveva lasciato spazio a Martinelli nel match con il Leicester. Nel primo tempo sfodera una parata delle sue sulla sortita di Ndoye poi si ripete a poco dall’intervallo con i pugni

Pongracic - Più di un'uscita difensiva palla al piede da parte del croato stasera schierato al centro della difesa a tre.

Ndour - Sua la prima occasione da rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gudmundsson nel primo tempo. Si rivede al tiro nella ripresa, non è preciso ma ci mette intraprendenza.

Dodò - Che è in forma si era già capito domenica contro le volpi di Leicester, stasera nel primo tempo sfonda con facilità e costruisce l’occasione di Kean che per poco non rifinisce in gol colpendo la traversa.

Kean - E' vero, nell'occasione del primo tempo non è cattivo sotto porta facendosi respingere il tiro dal portiere in uscita, mentre nella ripresa manca in qualche controllo dentro l'area di rigore ma sotto il piano fisico è già bello carico e da riferimento dell'attacco si fa comunque valere.